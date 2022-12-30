Ушла легенда. Каким будут помнить Короля футбола Пеле — фоторепортаж
Пеле было 82 года (Фото:REUTERS/Louafi Larbi/File Photo)
Накануне после продолжительной болезни на 83-м году жизни умер Король футбола бразилец Пеле.
В 2021 году у трехкратного чемпиона мира был выявлен рак толстой кишки. Тогда Пеле была сделана операция по удалению опухоли.
Однако вскоре болезнь была повторно диагностирована у Короля футбола. Он прошел курс химиотерапии, но борьбу раку легендарный бразилец, к сожалению, проиграл. 29 декабря 2022 года его не стало.
NV в фоторепортаже показывает, каким запомнится болельщикам Пеле.