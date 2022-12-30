Ушла легенда. Каким будут помнить Короля футбола Пеле — фоторепортаж 30 декабря, 11:30 Пеле было 82 года (Фото:REUTERS/Louafi Larbi/File Photo)

Накануне после продолжительной болезни на 83-м году жизни умер Король футбола бразилец Пеле.

В 2021 году у трехкратного чемпиона мира был выявлен рак толстой кишки. Тогда Пеле была сделана операция по удалению опухоли.

Однако вскоре болезнь была повторно диагностирована у Короля футбола. Он прошел курс химиотерапии, но борьбу раку легендарный бразилец, к сожалению, проиграл. 29 декабря 2022 года его не стало.

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NV в фоторепортаже показывает, каким запомнится болельщикам Пеле.

Фото: Action Images/File Photo

Фото: Action Images/File Photo

Фото: Action Images via Reuters/File Photo

Фото: Action Images via Reuters/File Photo

Фото: REUTERS/File Photo

Фото: Action Images via Reuters/File Photo

Фото: REUTERS/Anindito Mukherjee/File Photo

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Фото: REUTERS/File Photo

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Фото: REUTERS/Ian Hodgson/File Photo

Фото: REUTERS/Bruno Domingos/File Photo

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Фото: REUTERS/Roberto Jayme/File Photo

Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

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Фото: REUTERS/Charles Platiau/File Photo

Фото: REUTERS/File Photo

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Фото: REUTERS/Juda Ngwenya/File Photo

Фото: REUTERS/Louafi Larbi/File Photo

Фото: REUTERS/File Photo

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo