Женщина прикована к постели. Похороны Пеле состоятся 3 января, гроб с Королем футбола пронесут возле дома его 100-летней мамы — СМИ

30 декабря, 16:08
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На похоронах Пеле будут присутствовать только члены его семьи (Фото:Пеле via Instagram)

На похоронах Пеле будут присутствовать только члены его семьи (Фото:Пеле via Instagram)

Похороны Короля футбола Пеле, который ушел из жизни накануне, состоятся 3 января, сообщает The Sun со ссылкой на бразильские СМИ.

В понедельник утром 2 января гроб с легендарным экс-форвардом будет установлен на поле одной из детских команд Сантоса.

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После этого попрощаться с трехкратным чемпионом мира смогут все желающие.

Видео дня

Во вторник гроб с Пеле пронесут по улицам города и возле дома его 100-летней мамы Селесты, которая прикована к постели.

The Sun
Фото: The Sun

Похороны состоятся в этот же день. На них будут присутствовать только члены семьи Короля футбола.

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Сообщалось, что смерть Пеле прокомментировал легенда мирового бокса американец Майк Тайсон.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Пеле Смерть

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