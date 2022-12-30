«Таких бразильцев больше не будет». Реакция соцсетей на смерть Пеле

30 декабря, 10:18
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Пеле прозвали Королем футбола (Фото:Pele/Instagram)

Пеле прозвали Королем футбола (Фото:Pele/Instagram)

НВ собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей о смерти Короля футбола Пеле.

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https://twitter.com/roman_bebekh/status/1608543833167462401
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034kBXuLHnzFqmj6nxSjwdcxPGNDySwbw1ceniz9JyJtmrCu8tiRLRCMBU74H1vGZil&id=100002566738424
https://www.facebook.com/yevg.blazhko/posts/pfbid026JnUDffnC27jxXBtqA7h39ZJdh3RhS1H3E7VnFmSqsWV4QmeVzib1enRq8GGGgml
https://www.facebook.com/vmylenko/posts/pfbid02CrYw7SqGucR9jMDw1EAoLp7RfG2qdhEq93RGPbVE7fr9HBiKkB1ua1UhRLHbc6yHl
https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid0V9L3DwwjfWk1Agfyj35EvHj7AsaviL2eogPZm5UxNq6WPmMa2mZScdiWS3DByQVpl
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0b1QhH4BvcEEDrSta5TVdZBmNSipt4d2sz6yoNmogZBfQ84HjqdjNvA8TaZyYyacLl
https://www.facebook.com/t.batenko/posts/pfbid0PBF17hBwfT5NZnbYbq6aB9Gq98FCbsfJqAyWQWqJHgDuNPxAor8wDSPsm6YAgrPcl
https://www.facebook.com/Andriyak/posts/pfbid02N7yVL1XKFd3zs3PRHKx61wDcGEZ2Gsy3FeRrZMDRTMDAQ5S66nvK8xxARWNNTivXl

Килиан Мбаппе: «Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром, король».

https://twitter.com/KMbappe/status/1608544190228750342

Уэйн Руни: «Покойся с миром, легенда».

https://twitter.com/WayneRooney/status/1608550164108836865

Андрей Шевченко: «Ваше наследие всегда будут помнить. Соболезнования всей вашей семье. Покойся с миром».

Видео дня

Криштиану Роналду: «Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье Эдсона Арантеса ду Насименто. Просто прощания с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которая сейчас охватывает весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов, эталон — вчера, сегодня и навсегда. Любовь, которую ты всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии. Пеле никогда не будет забыт, память о нем навсегда сохранится в каждом из нас, в поклонниках футбола. Покойся с миром, король Пеле».".

Лионель Месси: «Покойся с миром, Пеле».

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лионель Месси Андрей Шевченко Пеле Криштиану Роналду Реакция соцсетей Килиан Мбаппе Смерть

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