«Таких бразильцев больше не будет». Реакция соцсетей на смерть Пеле 30 декабря, 10:18 Пеле прозвали Королем футбола (Фото:Pele/Instagram)

НВ собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей о смерти Короля футбола Пеле.



Килиан Мбаппе: «Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром, король».

Уэйн Руни: «Покойся с миром, легенда».

Андрей Шевченко: «Ваше наследие всегда будут помнить. Соболезнования всей вашей семье. Покойся с миром».

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Криштиану Роналду: «Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье Эдсона Арантеса ду Насименто. Просто прощания с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которая сейчас охватывает весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов, эталон — вчера, сегодня и навсегда. Любовь, которую ты всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии. Пеле никогда не будет забыт, память о нем навсегда сохранится в каждом из нас, в поклонниках футбола. Покойся с миром, король Пеле».".

Лионель Месси: «Покойся с миром, Пеле».