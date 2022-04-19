Болельщики Ливерпуля во время матча с Манчестер Юнайтед поддержат Роналду после смерти его сына 19 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Криштиану Роналду не сыграет в матче с Ливерпулем (Фото:Marca)

Болельщики Ливерпуля во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед почтят память умершего новорожденного сына Криштиану Роналду.

После печальной вести о смерти сына Роналду болельщики Ливерпуля в соцсетях призвали всех, кто придет на стадион, почтить умершего сына португальца аплодисментами, сообщает Daily Mirror.



Видео дня

Жест в поддержку Роналду и его семьи должен пройти на седьмой минуте, поскольку именно под седьмым номером выступает португальский игрок. Сам Роналду матч пропустит.

Поединок Ливерпуль — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 19 апреля, на Энфилде. Начало встречи в 22:00.

В октябре прошлого года Криштиану Роналду сообщил, что он и его девушка Джорджина Родригес ждут двойню. Во время родов девочка выжила, а мальчик умер.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.