Болельщики Ливерпуля во время матча с Манчестер Юнайтед поддержат Роналду после смерти его сына

19 апреля, 16:13
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Криштиану Роналду не сыграет в матче с Ливерпулем (Фото:Marca)

Криштиану Роналду не сыграет в матче с Ливерпулем (Фото:Marca)

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Болельщики Ливерпуля во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед почтят память умершего новорожденного сына Криштиану Роналду.

После печальной вести о смерти сына Роналду болельщики Ливерпуля в соцсетях призвали всех, кто придет на стадион, почтить умершего сына португальца аплодисментами, сообщает Daily Mirror.

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Жест в поддержку Роналду и его семьи должен пройти на седьмой минуте, поскольку именно под седьмым номером выступает португальский игрок. Сам Роналду матч пропустит.

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Поединок Ливерпуль — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 19 апреля, на Энфилде. Начало встречи в 22:00.

В октябре прошлого года Криштиану Роналду сообщил, что он и его девушка Джорджина Родригес ждут двойню. Во время родов девочка выжила, а мальчик умер.

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Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига Джорджина Родригес

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