Умер легендарный вратарь сборной Нигерии — автор гола и участник двух чемпионатов мира

4 июля, 09:32
Питер Руфаи (Фото: Питер Руфаи/Instagram)

Питер Руфаи (Фото: Питер Руфаи/Instagram)

На 62-м году жизни ушел из жизни легендарный вратарь сборной Нигерии Питер Руфаи.

Об этом сообщает Radio Nigeria Lagos.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Питер Руфаи, которого болельщики знали под прозвищем Додомаяна, был одним из самых известных голкиперов в истории Нигерии. За свою карьеру он провел 65 матчей за национальную команду, сыграл на чемпионатах мира 1994 и 1998 годов, а также стал чемпионом Африки в 1994-м.

Кроме мастерской игры в воротах, Руфаи вошел в историю как вратарь, который забил гол. В 1993 году в матче отбора на Кубок африканских наций против Эфиопии он реализовал пенальти — Нигерия тогда победила 6:0.

На клубном уровне Руфаи выступал в Европе за Локерен, Беверен, Гоу Эхед Иглс, Фаренсе, Эркулес, Депортиво и Жил Висенте.

После завершения игровой карьеры Руфаи поселился в Испании, где основал собственную школу вратарей.

Ранее сообщалось, что в автокатастрофе погиб футболист сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота.

