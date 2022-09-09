«Оплакиваю невосполнимую утрату». Роналду отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II

9 сентября, 15:42
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Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Звездный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

37-летний португалец поделился в Instagram фото, на котором была изображена ее Величество.

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В комментарии к снимку Криштиану написал: «Семь лет своей карьеры я играл в Премьер-лиге, это мой восьмой сезон в Англии. На протяжении всех этих лет чувствовал вечную любовь Соединенного Королевства к своей королеве и то, насколько важной была и всегда будет Ее Величество для британского народа.

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Я отдаю дань уважения ее памяти и оплакиваю эту невосполнимую утрату для страны, которую научился называть домом. Мои мысли и молитвы с королевской семьей".

О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.

Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II автоматически становится новым британским монархом.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Елизавета II Криштиану Роналду Смерть

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