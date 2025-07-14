Ямайский бывший футболист Вест Хэма Микаил Антонио сообщил, что его мать, Сислин, умерла после нескольких лет, проведенных прикованной к постели.

Об этом форвард написал в сторис на своей странице в Инстаграме.

«Привет, мам. Это твой маленький мальчик. Твое время в этом мире подошло к концу. Последние пять лет были тяжелыми. Видеть тебя, как ты сидишь в постели, не можешь ходить… но ничто не могло подготовить меня к тому, что ты покинешь меня.

Как бы больно это ни было от твоего отсутствия здесь, но в то же время облегчает мысль, что ты больше не страдаешь и больше не прикована к постели. Ты теперь свободна", — написал Антонио.

Отметим, что последние пять лет были очень тяжелыми для футболиста. В марте 2020 года Микаил потерял отца. А в прошлом году попал в серьезное ДТП, не справившись с управлением Феррари в пригороде Лондона. Он перенес операцию в связи с переломом ноги и должен был пропустить около года.

Впрочем, уже этим летом Антонио вышел на замену на 85-й минуте матча Кубка КОНКАКАФ между Ямайкой и Гватемалой (0:1). Всего на турнире 35-летний форвард сыграл в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

Его контракт с Вест Хэмом завершился 30 июня. Стороны решили не продлевать соглашение. В составе Молотобойцев Антонио провел 224 игр, забил 61 гол. В сезоне 2022/2023 добыл трофей Лиги конференций с клубом.

