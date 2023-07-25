Заменил Ротаня. Молодежная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера
Унаи Мельгоса (Фото:ФК Динамо Киев)
Испанский специалист Унаи Мельгоса будет тренировать сборную Украины U-21.
Исполком Украинской ассоциации футбола проголосовал за назначение главным тренером молодежки испанца Унаи Мельгосы, который много лет работал с Ребровым.
Отмечается, что таким было требование тренера главной команды страны при подписании контракта с УАФ.
Также и Руслан Ротань продолжит работать в ассоциации как главный тренер олимпийской сборной, которую повезет на Игры в Париж.
Мельгоса начнет путь в молодежной команде страны в сентябре 2023 года в отборочном цикле к Евро-2025.
Напомним, что испанец работал в структуре Динамо, а затем был помощником Реброва в Ференцвароше и Аль-Айне.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань вывел сборную Украины в полуфинал молодежного чемпионата Европы, в котором команда уступила Испании.