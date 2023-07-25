Заменил Ротаня. Молодежная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера 25 июля, 14:40 Унаи Мельгоса (Фото:ФК Динамо Киев)

Испанский специалист Унаи Мельгоса будет тренировать сборную Украины U-21.

Исполком Украинской ассоциации футбола проголосовал за назначение главным тренером молодежки испанца Унаи Мельгосы, который много лет работал с Ребровым.

Отмечается, что таким было требование тренера главной команды страны при подписании контракта с УАФ.

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Также и Руслан Ротань продолжит работать в ассоциации как главный тренер олимпийской сборной, которую повезет на Игры в Париж.

Мельгоса начнет путь в молодежной команде страны в сентябре 2023 года в отборочном цикле к Евро-2025.

Напомним, что испанец работал в структуре Динамо, а затем был помощником Реброва в Ференцвароше и Аль-Айне.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань вывел сборную Украины в полуфинал молодежного чемпионата Европы, в котором команда уступила Испании.