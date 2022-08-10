Университатя — Заря. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 10 августа, 15:57 Заря выиграла первый матч на своем поле (Фото:ФК Заря)

НВ представляет анонс ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги конференций между Университатей и Зарей. Первая игра — 0:1.



Матч Университатя (Румыния) — Заря (Украина) состоится 11 августа в 20:30 по киевскому времени в румынской Крайове на стадионе Йон Облеменко.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

Видео дня

Что нужно знать про Университатю перед матчем:

выйдет в следующий раунд ( плей-офф) в случае победы с разницей минимум в два гола;

плей-офф) в случае победы с разницей минимум в два гола; занимает 9-е место в румынской лиге после четырех туров с отставанием в четыре очка от лидера Клужа;

одержала одну победу в трех последних играх во всех турнирах при двух поражениях;

перед игрой с Зарей сменила наставника — Ласло Балинту на Мирела Рэдоя.

Что нужно знать про Зарю перед матчем:

выйдет в следующий раунд в случае победы или ничьей;

еще не начала выступления в украинской лиге и против Университати провела первую официальную игру сезона;

выиграла четыре последних поединка кряду, включая товарищеские встречи;

перед игрой с Университатей подписала нападающего Динамо Назария Русина.

Ориентировочные составы:

Университатя: Лазарь, Папп, Силва, Банку, Матею, Крецу, Капацина, Рогульич, Иван, Ханка, Кольич

Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Нагнойный, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Кабаев, Чурко, Кристиан

Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).



НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.