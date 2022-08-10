Университатя — Заря. Где и когда смотреть матч Лиги конференций
Заря выиграла первый матч на своем поле (Фото:ФК Заря)
НВ представляет анонс ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги конференций между Университатей и Зарей. Первая игра — 0:1.
Матч Университатя (Румыния) — Заря (Украина) состоится 11 августа в 20:30 по киевскому времени в румынской Крайове на стадионе Йон Облеменко.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.
Что нужно знать про Университатю перед матчем:
- выйдет в следующий раунд (плей-офф) в случае победы с разницей минимум в два гола;
- занимает 9-е место в румынской лиге после четырех туров с отставанием в четыре очка от лидера Клужа;
- одержала одну победу в трех последних играх во всех турнирах при двух поражениях;
- перед игрой с Зарей сменила наставника — Ласло Балинту на Мирела Рэдоя.
Что нужно знать про Зарю перед матчем:
- выйдет в следующий раунд в случае победы или ничьей;
- еще не начала выступления в украинской лиге и против Университати провела первую официальную игру сезона;
- выиграла четыре последних поединка кряду, включая товарищеские встречи;
- перед игрой с Университатей подписала нападающего Динамо Назария Русина.
Ориентировочные составы:
Университатя: Лазарь, Папп, Силва, Банку, Матею, Крецу, Капацина, Рогульич, Иван, Ханка, Кольич
Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Нагнойный, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Кабаев, Чурко, Кристиан
Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).
НВ
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