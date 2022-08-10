Университатя — Заря. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

10 августа, 15:57
Заря выиграла первый матч на своем поле (Фото:ФК Заря)

Заря выиграла первый матч на своем поле (Фото:ФК Заря)

НВ представляет анонс ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги конференций между Университатей и Зарей. Первая игра — 0:1.

Матч Университатя (Румыния) — Заря (Украина) состоится 11 августа в 20:30 по киевскому времени в румынской Крайове на стадионе Йон Облеменко.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

Видео дня
Читайте также:
Динамо драматично победило Штурм и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Что нужно знать про Университатю перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд (плей-офф) в случае победы с разницей минимум в два гола;
  • занимает 9-е место в румынской лиге после четырех туров с отставанием в четыре очка от лидера Клужа;
  • одержала одну победу в трех последних играх во всех турнирах при двух поражениях;
  • перед игрой с Зарей сменила наставника — Ласло Балинту на Мирела Рэдоя.
Читайте также:
Днепр-1 получил потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги Европы

Что нужно знать про Зарю перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд в случае победы или ничьей;
  • еще не начала выступления в украинской лиге и против Университати провела первую официальную игру сезона;
  • выиграла четыре последних поединка кряду, включая товарищеские встречи;
  • перед игрой с Университатей подписала нападающего Динамо Назария Русина.

Ориентировочные составы:

Университатя: Лазарь, Папп, Силва, Банку, Матею, Крецу, Капацина, Рогульич, Иван, Ханка, Кольич

Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Нагнойный, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Кабаев, Чурко, Кристиан

Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Заря Лига конференций

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

10 августа, 09:40
Мнения
Ход за Западом: экс-главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав уверяет, ход войны решит скорость поставок вооружения союзниками Украины. (Фото:REUTERS/Chris Wattie)
ВСУ неимоверно хороши в тактике /
Генерал Бридлав — об освобождении Херсона и украинской победе, дата которой «полностью зависит от Запада»
10 августа, 07:08
Политика
Квантовые компьютеры могут привести нас как к светлому будущему, так и к огромным проблемам, поставив под угрозу безопасность всех систем. (Фото:Eric Lucero/Google)
Почти абсолютный ноль /
Новое открытие японских физиков решает главную проблему квантовых компьютеров
10 августа, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X