Еще один украинский футбольный клуб вылетел из еврокубков — видео

11 августа, 23:09
Заря проиграла в Румынии (Фото:ФК Заря)

Заря проиграла в Румынии (Фото:ФК Заря)

Луганская Заря проиграла на выезде румынской Университате 0:3 в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций и с общим счетом 1:3 прекратила выступления в еврокубках.

Хозяева поля вышли вперед уже на 5-й минуте, когда отличился Раул Силва. В начале второго тайма их преимущество своим голом увеличил Байарам.

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Уже через три минуты Университатя довела счет до разгромного после того, как свой результативный удар нанес Банку — 3:0.

Видео дня

Университатя — Заря 3:0

Голы: Силва, 5, Байарам, 53, Банку, 56

https://www.youtube.com/watch?v=rnduT4SmOzk

В первом поединке Заря на формально своем поле обыграла соперника со счетом 1:0 в польском Люблине.

В следующем раунде плей-офф Лиги конференций румынская команда сыграет с израильским Хапоэлем Беэр-Шева.

Ранее выступления в этом же еврокубке прекратила полтавская Ворскла, которая проиграла борьбу шведскому АИКу.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Заря Лига конференций

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