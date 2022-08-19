Еще один матч стартового тура нового сезона украинской Премьер-лиги перенесли

19 августа, 18:52
Матч перенесли по инициативе львовского клуба (Фото:ФК Минай)

Матч перенесли по инициативе львовского клуба (Фото:ФК Минай)

Матч первого тура украинской Премьер-лиги между Минаем и Львовом перенесли.

Об этом сообщает пресс-служба Миная.

Сообщается, что УПЛ перенесла поединок на более поздний срок по инициативе львовского клуба. Причина такого решения и когда именно состоится матч между этими командами, пока неизвестно.

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Также перенесен и матч команд в чемпионате U-19.

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Таким образом, розыгрыш нового сезона УПЛ для Миная начнется с матча 2-го тура против Александрии на выезде. Львов во 2-м туре встретится с Зарей.

Перед этим стало известно, что матчи 1-го тура УПЛ Ингулец – Динамо и Днепр-1 – Александрия перенесли на 16 ноября из-за участия киевского и днепровского клуба в еврокубках.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Львов ФК Минай

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