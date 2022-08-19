Еще один матч стартового тура нового сезона украинской Премьер-лиги перенесли
Матч перенесли по инициативе львовского клуба (Фото:ФК Минай)
Матч первого тура украинской Премьер-лиги между Минаем и Львовом перенесли.
Об этом сообщает пресс-служба Миная.
Сообщается, что УПЛ перенесла поединок на более поздний срок по инициативе львовского клуба. Причина такого решения и когда именно состоится матч между этими командами, пока неизвестно.
Также перенесен и матч команд в чемпионате U-19.
Таким образом, розыгрыш нового сезона УПЛ для Миная начнется с матча 2-го тура против Александрии на выезде. Львов во 2-м туре встретится с Зарей.
Перед этим стало известно, что матчи 1-го тура УПЛ Ингулец – Динамо и Днепр-1 – Александрия перенесли на 16 ноября из-за участия киевского и днепровского клуба в еврокубках.
Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports.
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