Динамо завершило первую часть сезона украинской Премьер-лиги разгромом Металлиста — видео 30 ноября, 16:04 Один из голов забил Виталий Буяльский (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо победило харьковский Металлист со счетом 3:0 в перенесенном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

В своем последнем матче в этом году Динамо открыло счет на 20-й минуте после точного удара Буяльского со штрафного.

Прошло всего девять минут как Ванат удвоил преимущество киевлян, воспользовавшись ошибкой защитника, который выбил мяч прямо ему в ноги.

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Точку в матче на 77-й минуте поставил Цыганков, замкнув прострел Кендзеры.

Победа позволила Динамо обойти Зорю на три очка и подняться на третье место, однако у луганского клуба на один сыгранный матч меньше.

Динамо — Металлист 3:0

Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 77

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В предыдущем туре Динамо потеряло очки в матче с другим харьковским клубом Металлистом 1925 (0:0).