Украинская Премьер-лига. Заря и Верес одержали драматичные победы, Черноморец набрал первое очко — видео
Заря на последних минутах победила Львов (Фото:УПЛ)
Состоялись три матча 2-го тура украинской Премьер-лиги.
Верес одержал волевую победу над Ворсклой со счетом 2:1. Полтавский клуб вел в счете до 81-й минуты, после чего ровенчане сравняли счет, а на последних секундах матча вырвали победу.
Не менее драматично было в матче Львов – Заря, где до 90-й минуты держался счет 2:2, но на последних минутах луганчанам удалось вырвать победу.
В еще одном матче дня Металлист 1925 разошелся миром с Черноморцем - 0:0, благодаря чему одесский клуб заработал первое очко в сезоне.
Результаты матчей:
Ворскла - Верес 1:2
Голы: Скляр, 21 – Кучеров, 81, Шестаков, 90+7
Львов – Заря 2:3
Голы: Бойко, 12, Ныч, 49 - Вантух, 8, Мишнев, 58, Алефиренко, 90
Металлист 1925 – Черноморец 0:0
Турнирная таблица
В 1-м туре УПЛ Заря обыграла Ворсклу (2:1), а Верес одолел Черноморец (1:0).
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