Украинская Премьер-лига. Заря и Верес одержали драматичные победы, Черноморец набрал первое очко — видео 27 августа, 18:43 Заря на последних минутах победила Львов (Фото:УПЛ)

Состоялись три матча 2-го тура украинской Премьер-лиги.

Верес одержал волевую победу над Ворсклой со счетом 2:1. Полтавский клуб вел в счете до 81-й минуты, после чего ровенчане сравняли счет, а на последних секундах матча вырвали победу.

Видео дня

Не менее драматично было в матче Львов – Заря, где до 90-й минуты держался счет 2:2, но на последних минутах луганчанам удалось вырвать победу.

В еще одном матче дня Металлист 1925 разошелся миром с Черноморцем - 0:0, благодаря чему одесский клуб заработал первое очко в сезоне.

Результаты матчей:

Ворскла - Верес 1:2

Голы: Скляр, 21 – Кучеров, 81, Шестаков, 90+7

Львов – Заря 2:3

Голы: Бойко, 12, Ныч, 49 - Вантух, 8, Мишнев, 58, Алефиренко, 90

Металлист 1925 – Черноморец 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В 1-м туре УПЛ Заря обыграла Ворсклу (2:1), а Верес одолел Черноморец (1:0).

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