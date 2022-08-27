Украинская Премьер-лига. Заря и Верес одержали драматичные победы, Черноморец набрал первое очко — видео

27 августа, 18:43
Поделиться:
Заря на последних минутах победила Львов (Фото:УПЛ)

Заря на последних минутах победила Львов (Фото:УПЛ)

Состоялись три матча 2-го тура украинской Премьер-лиги.

Верес одержал волевую победу над Ворсклой со счетом 2:1. Полтавский клуб вел в счете до 81-й минуты, после чего ровенчане сравняли счет, а на последних секундах матча вырвали победу.

Видео дня

Не менее драматично было в матче Львов – Заря, где до 90-й минуты держался счет 2:2, но на последних минутах луганчанам удалось вырвать победу.

В еще одном матче дня Металлист 1925 разошелся миром с Черноморцем - 0:0, благодаря чему одесский клуб заработал первое очко в сезоне.

Результаты матчей:

Ворскла - Верес 1:2
Голы: Скляр, 21 – Кучеров, 81, Шестаков, 90+7

https://www.youtube.com/watch?v=HFoq2QlNvkE

Львов – Заря 2:3
Голы: Бойко, 12, Ныч, 49 - Вантух, 8, Мишнев, 58, Алефиренко, 90

https://www.youtube.com/watch?v=WvUYDWMk-28

Металлист 1925 – Черноморец 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=DYT4IWYwHoE

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В 1-м туре УПЛ Заря обыграла Ворсклу (2:1), а Верес одолел Черноморец (1:0).

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков) ФК Заря ФК Ворскла ФК Верес ФК Львов

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X