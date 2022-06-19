Зеленский отметил важность проведения чемпионата по футболу в Украине — Кривбасс 19 июня, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Зеленский высказал свою позицию по поводу места проведения чемпионата Украины следующего сезона (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой УАФ Андреем Павелко отметил, что новый сезон чемпионата Украины по футболу важно провести именно в Украине, сообщает ФК Кривбасс.



На своем официальном сайте клуб призвал участников украинской Премьер-лиги (УПЛ), их руководителей и владельцев провести сезон 2022/23 исключительно в Украине, ведь другого варианта, по его мнению, не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа.

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«Кривбасс имеет четкую проукраинскую позицию, и просто не понимает, как в то время, когда Вооруженные силы Украины героически защищают наши границы, когда волонтеры из разных уголков страны объединились и всячески им помогают, когда работники крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, несмотря ни на что, работают и поддерживают экономику страны, когда наши футболисты, тренеры, сотрудники и ультрас клуба воюют и гибнут за нашу свободу, мы можем оставить их и Украину, а сами поехать играть чемпионат в любую другую страну.

Как после этого мы будем смотреть им всем в глаза?" - говорится в заявлении Кривбасса.

Клуб считает, что сейчас как никогда сообщество должно сплотиться для сохранения украинского футбола и должно сделать все, чтобы каждый клуб имел равные условия, насколько это возможно во время войны. И самое главное, считает Кривбасс, они не должны забывать про будущее украинского футбола, ведь «спасая» отдельные клубы сегодня, рискуют потерять в перспективе весь украинский футбол.

«Сейчас раздаются призывы предоставить возможность играть заграницей матчи УПЛ тем клубам, которые будут участвовать в еврокубках. Эти команды даже готовы компенсировать расходы других клубов на поединки за пределами Украины.

Но логично ли в условиях войны тратить деньги на это за границей? Возможно, лучше их оставить дома и поддержать экономику или направить на помощь ВСУ? Для победы каждый украинец должен работать на своем месте, но внутри страны. Тем самым обеспечивать нашу экономику", — подчеркивает Кривбасс.

Клуб выразил понимание, что клубы, которые будут представлять Украину в еврокубках, будут иметь сложную логистику, но отметил, что сам он будет тренироваться и жить в Кривом Роге, а все матчи проводить в Киеве или на западе Украины, поэтому игра в Киеве или во Львове предусматривает для них преодоление от 800 до 1600 км еженедельно.

«Мы ни в коем случае не жалуемся, а просто констатируем факт. На наш взгляд, попытки в нынешней ситуации провести турнир в другой стране выглядят довольно странно, нелогично и непонятно и для украинских граждан, и для наших партнеров со всего мира. В Украину уже вернулось большинство посольств, выехавших из страны перед войной. Мощные международные компании тоже возобновляют свою деятельность в Украине.

Каждую неделю к нам приезжают мировые лидеры, и это может быть хорошим сигналом для возвращения легионеров. Мы уже не говорим об иностранных воинах, которые сейчас находятся на линии фронта и защищают нашу страну и весь мир от российской агрессии. Только представьте, какой мощный положительный информационный эффект будет иметь решение о проведении УПЛ в Украине", — отмечает Кривбасс.

Клуб также указал, что ради безопасности участников турнира проведение чемпионата в Украине должно быть обязательно согласовано с Министерством обороны и другими силовыми структурами, а также руководством как футбола, так и государства.

К тому же президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом УАФ Андреем Павелко подчеркнул, что чемпионат Украины по футболу важно провести именно в Украине. Это логично. А в нынешней ситуации — еще и очень важно", — резюмирует Кривбасс.

Ранее сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу 2022/2023, который стартует 20 августа, может пройти как в Украине, так и в Польше.



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