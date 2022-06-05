«Решение приняли с президентом». Павелко рассказал, когда стартует новый сезон украинской Премьер-лиги

5 июня, 16:16
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Андрей Павелко (Фото:УАФ)

Андрей Павелко (Фото:УАФ)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ), а также другие футбольные чемпионаты страны стартуют в августе.

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Павелко заявил, что общался по вопросу проведения футбольных чемпионатов с президентом Украины Владимиром Зеленским и совместно с ним было принято решение проводить соревнования, несмотря на военное положение, сообщает The Associated Press.

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«Мы вместе с президентом приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. В Украине мы будем играть на всех уровнях: УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат. На всех уровнях мы приступим к августу. Решение было принято совместно с президентом Украины.

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Я сообщил Чеферину и Инфантино, что мы восстановим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. Мы рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали. Мы обсудим с нашим военным советом и правительством, как это безопасно все организовать", — сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что черниговская Десна и Мариуполь не будут играть в следующем сезоне украинской Премьер-лиги.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Андрей Павелко

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