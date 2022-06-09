Некоторые клубы против. Шахтер, Динамо и другие лидеры УПЛ могут сыграть часть матчей украинской лиги в Польше — СМИ 9 июня, 19:52 Цей матеріал також доступний українською Шахтер, Динамо и другие клубы собираются играть домашние евроматчи в Польше (Фото:ФК Шахтер)

Сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу 2022/2023 может пройти как в Украине, так и в Польше, сообщает журналист Игорь Бурбас.



В Telegram он отметил, что все участники чемпионата с пониманием относятся к тому, чтобы предоставить лидерам возможность сохранить свои составы, не ослаблять первенство неприездом легионеров, а также упростить вопрос логистики.

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По его словам, из-за военного положения Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла домашние евроматчи собираются играть в Польше, поэтому логично, добавил он, что им не стоит усложнять жизнь километражами и границами.

"Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников по внутреннему чемпионату. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, правда?". – пишет Бурбас.

По его данным, обсуждается и другой вариант календаря, когда первый круг Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла будут условно играть между собой в Польше, а впоследствии после завершения своих еврокубков вернутся в Украину и завершат чемпионат дома.

Также Бурбас указал на то, что есть еще достаточно времени на утверждение всех нюансов, включая протокол во время военного положения и города проведения УПЛ, сезон которой стартует 20 августа.

По информации Профутбол Digital, Колос, Александрия, Кривбасс и Рух готовы играть только на территории Украины, тогда как большинство клубов не против, чтобы участники еврокубков выступали за границей, но требуют компенсацию расходов в связи с выездами в страны, где те будут базироваться.

Ранее Бурбас сообщил, что два клуба украинской Премьер-лиги матчи осенней части чемпионата Украины могут сыграть в Польше.

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