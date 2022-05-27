Украинская Премьер-лига назвала футбольные клубы, которые пропустят следующий чемпионат 27 мая, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь и Десна не потеряют место в УПЛ (Фото:ФК Мариуполь)

Черниговская Десна и Мариуполь не будут играть в следующем сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Такое решение было принято на общем собрании участников украинской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт организации.

Десна и Мариуполь пропустят сезон 2022/23 в украинской Премьер-лиге из-за разрушенной инфраструктуры и сложной военной ситуации в их городах, однако не потеряют свои места в высшем дивизионе страны.

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Сообщается, что окончательное решение о формате чемпионата, страны проведения и игровом календаре будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.



Ранее вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин опроверг информацию о том, что клуб прекратил свое существование.



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