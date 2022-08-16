Матчи Динамо и Днепра-1 перенесли. Украинская Премьер-лига обнародовала расписание стартового тура нового сезона 16 августа, 17:06 Новый сезон стартует матчем Шахтер — Металлист 1925 (Фото:УПЛ)

Стало известно расписание первого тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Новый сезон чемпионата Украины стартует матчем между донецким Шахтером и харьковским Металлистом 1925, который состоится 23 августа в 13:00.

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Также на 23 августа запланировано еще три поединка: Заря - Ворскла (15:00), Черноморец - Верес (15:00), Колос - Кривбасс (17:00).

Завершится тур 24 августа матчами: Минай - Львов (13:00) и Рух - Металлист (15:00).

Матчи Ингулец – Динамо и Днепр-1 – Александрия перенесли на 16 ноября из-за участия киевского и днепровского клубов в еврокубках.



Накануне украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports.

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