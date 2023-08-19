«Претендент номер один». Известный украинский тренер спрогнозировал победителя УПЛ в этом сезоне 19 августа, 11:13 Александр Рябоконь (Фото:ФК Десна)

Главный тренер черниговской Десны, которая приостановила участие в чемпионате после полномасштабного вторжения России, рассказал, кого считает фаворитом в этом сезоне украинской Премьер-лиги

Рябоконь считает, что главным претендентом на золото в этом сезоне является киевское Динамо, однако клубу еще стоит поработать на трансферном рынке, чтобы закрыть слабые места, сообщает Украинский футбол.

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«В этом сезоне Динамо — более сплоченная команда и является претендентом номер один на золотые медали. Но надо укрепить позицию нападающего и центральную линию защиты. С уходом Забарного, Бурды и Боля любая травма защитника вызовет проблему», — сказал.

Также тренер поделился мыслями о том, какую роль в клубе может сыграть возвращение Андрея Ярмоленко.

«Будем надеяться, что будет лидером и на поле, и в раздевалке. Ярмоленко уже помогает Динамо набирать очки.

В данной ситуации такие звездные футболисты просто необходимы УПЛ. Это правильная практика, когда клубы возвращают своих великих игроков. Уверен, что Андрей станет украшением нашего чемпионата", — добавил Рябоконь.

В данный момент Динамо идет без потерь в новом сезоне УПЛ. В первом туре чемпионата киевляне обыграли Минай (4:1), а во втором — Оболонь (4:2).