Украинская Премьер-лига. Черноморец избежал поражения от Ингульца, Львов и Кривбасс набрали первые очки — видео
Кривбасс и Львов голов не забивали (Фото:ФК Кривбасс)
Сегодня, 4 сентября, состоялось два матча 3-го тура украинской Премьер-лиги.
В первом матче дня Черноморец разошелся миром с Ингульцом — на гол Запорожца одесситы ответили точным ударом Джеймса. В активе обоих клубов по два очка.
Также не определили победителя Кривбасс и Львов. Команды сыграли вничью 0:0, набрав первые очки в сезоне УПЛ.
Результаты матчей:
Черноморец — Ингулец 1:1
Голы: Джеймс, 66 — Запорожец, 33
Кривбасс — Львов 0:0
Турнирная таблица
Накануне Днепр-1 победил Верес (2:0), а Металлист 1925 года обыграл Ворсклу (3:2).
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