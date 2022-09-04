Украинская Премьер-лига. Черноморец избежал поражения от Ингульца, Львов и Кривбасс набрали первые очки — видео 4 сентября, 19:03 Кривбасс и Львов голов не забивали (Фото:ФК Кривбасс)

Сегодня, 4 сентября, состоялось два матча 3-го тура украинской Премьер-лиги.

В первом матче дня Черноморец разошелся миром с Ингульцом — на гол Запорожца одесситы ответили точным ударом Джеймса. В активе обоих клубов по два очка.

Также не определили победителя Кривбасс и Львов. Команды сыграли вничью 0:0, набрав первые очки в сезоне УПЛ.

Видео дня

Результаты матчей:

Черноморец — Ингулец 1:1

Голы: Джеймс, 66 — Запорожец, 33

Кривбасс — Львов 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Днепр-1 победил Верес (2:0), а Металлист 1925 года обыграл Ворсклу (3:2).

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