Украинская Премьер-лига. Днепр-1 приблизился к лидерам, Ворскла потерпела третье поражение кряду — видео

3 сентября, 18:47
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Днепр-1 поднялся на третье место (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 поднялся на третье место (Фото:СК Днепр-1)

Состоялись еще два матча 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Днепр-1 уверенно обыграл ровенский Верес со счетом 2:0 и поднялся на третье место чемпионата с отставанием в три очка от лидера Зари и на одно от идущего вторым Шахтера. Верес в свою очередь потерпел первое поражение в новом сезоне УПЛ.

Видео дня

Харьковский Металлист 1925 года в результативном матче победил полтавскую Ворсклу со счетом 3:2, нанеся подопечным Виктора Скрипника третье поражение в трех стартовых матчах чемпионата.

Результаты матчей:

Днепр-1 — Верес 2:0
Голы: Хамаш, 45+2, Адамюк, 47

Металлист 1925 — Ворскла 3:2
Голы: Борячук, 54, 90+2, Дмитренко, 80 — Марлисон, 44, Степанюк, 83

https://www.youtube.com/watch?v=hHMYmKPrRXs

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что киевское Динамо дома неожиданно уступило луганской Заре (0:2).

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) ФК Ворскла ФК Верес СК Днепр-1

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