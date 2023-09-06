Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока шестого тура
В прошлом туре Кривбасс под руководством Вернидуба разгромил Колос 3:0 (Фото:ФК Кривбасс)
Украинская Премьер-лига объявила результаты голосования за лучшего тренера и игрока в шестом туре чемпионата.
Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
По итогам голосования, в котором принимали участие журналисты и болельщики, лучшими игроком и тренером прошлого тура стали представители Кривбасса — полузащитник Максим Задерака и тренер Юрий Вернидуб!
Они набрали 31% и 45% голосов соответственно в голосовании в Instagram и 44% и 36% в форме для голосования.
В шестом туре УПЛ Кривбасс разгромил Колос со счетом 3:0, а Задерака оформил дубль.
Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер отдал трех игроков в другие клуб УПЛ.