Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока шестого тура

6 сентября, 16:26
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В прошлом туре Кривбасс под руководством Вернидуба разгромил Колос 3:0 (Фото:ФК Кривбасс)

В прошлом туре Кривбасс под руководством Вернидуба разгромил Колос 3:0 (Фото:ФК Кривбасс)

Украинская Премьер-лига объявила результаты голосования за лучшего тренера и игрока в шестом туре чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

По итогам голосования, в котором принимали участие журналисты и болельщики, лучшими игроком и тренером прошлого тура стали представители Кривбасса — полузащитник Максим Задерака и тренер Юрий Вернидуб!

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Они набрали 31% и 45% голосов соответственно в голосовании в Instagram и 44% и 36% в форме для голосования.

В шестом туре УПЛ Кривбасс разгромил Колос со счетом 3:0, а Задерака оформил дубль.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер отдал трех игроков в другие клуб УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Кривбасс Юрий Вернидуб

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