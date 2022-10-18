Украинская Премьер-лига. Верес поднялся в тройку лидеров, Кривбасс и Черноморец остались в зоне вылета — видео

18 октября, 17:07
Поделиться:
Верес обыграл Львов 3:1 (Фото:УПЛ)

Верес обыграл Львов 3:1 (Фото:УПЛ)

Состоялись три матча 8 тура украинской Премьер-лиги.

В стартовом матче тура Верес обыграл Львов 3:1 и поднялся на третье место. Вслед за ровенским клубом разместилась Заря, разгромившая Черноморец 4:0.

Как и одесский клуб в зоне вылета без побед остается Кривбасс, который уступил Александрии 0:2.

Видео дня

Результаты матчей:

Львов - Верес 1:3
Голы: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай 69

https://www.youtube.com/watch?v=5uC8Ygw_IrM&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Александрия - Кривбасс 2:0
Голы: Хомченовский, 7 (авт), Третьяков, 61
Удаление: Дячук, 75 (Александрия), Волошин, 81 (Кривбасс)

Черноморец - Заря 0:4
Голы: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 86

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Шахтер победил Динамо  (3:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) ФК Заря ФК Александрия ФК Кривбасс ФК Верес ФК Львов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X