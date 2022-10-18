Украинская Премьер-лига. Верес поднялся в тройку лидеров, Кривбасс и Черноморец остались в зоне вылета — видео
Верес обыграл Львов 3:1 (Фото:УПЛ)
Состоялись три матча 8 тура украинской Премьер-лиги.
В стартовом матче тура Верес обыграл Львов 3:1 и поднялся на третье место. Вслед за ровенским клубом разместилась Заря, разгромившая Черноморец 4:0.
Как и одесский клуб в зоне вылета без побед остается Кривбасс, который уступил Александрии 0:2.
Результаты матчей:
Львов - Верес 1:3
Голы: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай 69
Александрия - Кривбасс 2:0
Голы: Хомченовский, 7 (авт), Третьяков, 61
Удаление: Дячук, 75 (Александрия), Волошин, 81 (Кривбасс)
Черноморец - Заря 0:4
Голы: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 86
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Шахтер победил Динамо (3:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.