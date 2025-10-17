Полесье против Шахтера: расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ, турнирная таблица — видео
В Житомире Полесье сыграет с Шахтером (Фото: ФК Полесье)
В центральном поединке тура четвертая команда УПЛ житомирское Полесье встретится с лидером чемпионата донецким Шахтером.
9-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Пятница, 17 октября
15:30. Полтава — Оболонь
Суббота, 18 октября
13:00. Рух — Кривбасс
15:30. Заря — Динамо
18:00. Полесье — Шахтер
Воскресенье, 19 октября
13:00. ЛНЗ — Колос
15:30. Верес — Александрия
18:00. Карпаты — Эпицентр
18:00. Кудровка — Металлист 1925
Турнирная таблица