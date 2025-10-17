В центральном поединке тура четвертая команда УПЛ житомирское Полесье встретится с лидером чемпионата донецким Шахтером.

В Житомире Полесье сыграет с Шахтером (Фото: ФК Полесье)

