Полесье против Шахтера: расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ, турнирная таблица — видео

17 октября, 11:57
В Житомире Полесье сыграет с Шахтером (Фото: ФК Полесье)

В центральном поединке тура четвертая команда УПЛ житомирское Полесье встретится с лидером чемпионата донецким Шахтером.

9-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Пятница, 17 октября

15:30. Полтава — Оболонь

Суббота, 18 октября

13:00. Рух — Кривбасс

15:30. Заря — Динамо

18:00. Полесье — Шахтер

Воскресенье, 19 октября

13:00. ЛНЗ — Колос

15:30. Верес — Александрия

18:00. Карпаты — Эпицентр

18:00. Кудровка — Металлист 1925

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины по футболу УПЛ

