Александрия после драматичной победы поднялась в тройку лидеров украинской Премьер-лиги — видео
Александрия пока идет без потерь (Фото:УПЛ)
Александрия на последних минутах победила Минай со счетом 2:1 во 2-м туре украинской Премьер-лиги и поднялась в турнирной таблице на третье место.
Александрия открыла счет на 23-й минуте благодаря точному удару Третьякова. Хозяева вели в счете почти весь матч, но на 91-й минуте Минаю удалось сравнять счет — отличился Голуб.
Казалось, игра завершится вничью, однако под занавес матча Цуриков красивым ударом в девятку снова вывел Александрию вперед и в итоге принес своей команде драматичную победу.
Александрия одержала вторую победу в двух стартовых турах УПЛ и поднялась на третье место в турнирной таблице.
Александрия — Минай 2:1
Голы: Третьяков, 23, Цуриков, 90+2 — Голуб, 90+1
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что в матче 2-го тура УПЛ Металлист и Ингулец сыграли вничью (1:1).
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