Александрия после драматичной победы поднялась в тройку лидеров украинской Премьер-лиги — видео 29 августа, 17:10 Александрия пока идет без потерь (Фото:УПЛ)

Александрия на последних минутах победила Минай со счетом 2:1 во 2-м туре украинской Премьер-лиги и поднялась в турнирной таблице на третье место.

Александрия открыла счет на 23-й минуте благодаря точному удару Третьякова. Хозяева вели в счете почти весь матч, но на 91-й минуте Минаю удалось сравнять счет — отличился Голуб.

Видео дня

Казалось, игра завершится вничью, однако под занавес матча Цуриков красивым ударом в девятку снова вывел Александрию вперед и в итоге принес своей команде драматичную победу.

Александрия одержала вторую победу в двух стартовых турах УПЛ и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Александрия — Минай 2:1

Голы: Третьяков, 23, Цуриков, 90+2 — Голуб, 90+1

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что в матче 2-го тура УПЛ Металлист и Ингулец сыграли вничью (1:1).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.