Интрига в УПЛ мертва: Шахтер — чемпион, а Динамо без медалей? Прогноз на финал чемпионата Украины по футболу 24 мая, 21:07 Шахтер — лидер УПЛ (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Украинская Премьер-лига подходит к своему завершению, а значит скоро определится победитель и призеры сезона-2022/23.

По итогам первого круга Днепр-1 лидировал в турнирной таблице, но во время второй части соревнованиq лидерство перехватил Шахтер.

За два тура до окончания сезона осталось выяснить, кто же получит медали и будет представлять Украину на международной арене. Разберем турнирную ситуацию, чтобы выделить команды и их места.

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Динамо Киев

Киевское Динамо попало в астрал еще на старте сезона, когда команда определенное время находилась вне ТОП-10 турнирной таблицы. С каждой игрой подопечные Мирчи Луческу набирали ход и приближались к верхушке.

После зимней паузы «бело-синие» провели 13 игр, в которых одержали восемь побед, дважды сыграли вничью и три раза проиграли.

Сейчас Динамо идет на четвертом месте. Есть ли шансы стать третьим? По сути, нет. Отставание от Зари составляет пять очков. Для того, чтобы выиграть бронзу, киевлянам нужно рассчитывать на чудо: луганский коллектив дважды проиграет — Александрии и Вересу, ведь даже одна ничья позволит подопечным Патрика ван Леувену получить медали. У Динамо же в соперниках остались — Верес и Металлист 1925.

Прогноз: Динамо станет четвертым и сыграет в Лиге конференций

Заря Луганск

Команда сделала феерический рывок после зимней паузы — 13 игр (11 побед и лишь два поражения). Последний проигрыш случился как раз-таки в игре с Шахтером (0:3). Обидное поражение для болельщиков клуба, ведь в случае победы они могли претендовать даже на чемпионство.

Что касается шансов попасть в Лигу чемпионов, то тут у Зари они есть, но довольны призрачные. Днепр-1 опережает соперника на три очка, а по личным встречам лучше статистика именно у подопечных Александра Кучера (по одной победе, но по разнице — 4:2).

Днепровской команде осталось сыграть с Шахтером и Кривбассом. Предстоящий поединок с «горняками» очень важен для всего чемпионата, ведь в нем может определится чемпион. Если же спортклубовцы уступят им, то хотя бы за ничью с криворожским клубом должны цепляться.

Прогноз: Заря выиграет бронзовые медали и сыграет в Лиге Европы

Днепр-1

Как сладки были мечты о победе в чемпионате Украины во время зимней паузы, однако у команды были парочку провальных игр, которые повлияли на положение в таблице.

Днепр-1 во второй части провел 14 игр, в которых девять раз выиграл, трижды проиграл и дважды сыграл вничью. Команда потеряла аж 13 очков, что очень много для борьбы за трофей, и учитывая топового соперника.

Однозначно, Днепр-1 может вписать этот сезон себе в актив, если пробьется в Лигу чемпионов.

Прогноз: Днепр-1 станет вторым и впервые сыграет в Лиге чемпионов.

Шахтер Донецк

Донецкий коллектив кардинально изменился за время полномасштабной войны — перестройка в клубе, смена ветки развития, новые планы, но цели остались прежними. Если по итогам первого круга Шахтер лишь гнался за лидером, то во второй половине стал лидером.

За 15 игр «горняки» лишь трижды сыграли вничью — все остальные победы. Ни одного поражения — именно такой настрой и характер позволил им вернуть себе лидерство.

В последнем поединке команда Игора Йовичевич не оставила шансов конкуренту — Заре, разгромив 3:0. Уже в следующем туре Шахтер может обеспечить себя трофеем — надо не проиграть Днепру-1. В случае негативного исхода, то у них будет еще поединок с Ворсклой. Не верится, что за два матча Шахтер не сможет набрать хоть один балл, а его конкурент не потеряет очки (учитывая очную встречу).

Прогноз: Шахтер выиграет чемпионство и будет играть в Лиге чемпионов

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Как мы видим, ситуация с призерами довольно прозрачна. Если не случится ничего экстраординарного, то ситуация не изменится. Но все может произойти, ведь это футбол и за это мы его любим.