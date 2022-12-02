Украинская Премьер-лига. Кривбасс одержал вторую победу подряд и отдалился от зоны вылета — видео
Кривбасс поднялся на 8-е место (Фото:ФК Кривбасс)
Кривбасс победил Черноморец со счетом 1:0 в перенесенном матче 7 тура украинской Премьер-лиги.
Победный гол в матче забил Стецьков, который в компенсированное до первого тайма время отметился точным ударом головой.
Эта победа стала для Кривбасса второй подряд в чемпионате и позволила подняться с нижней части турнирной таблицы на 8-е место.
Черноморец - Кривбасс 0:1
Гол: Стецьков, 45+1
Удаление: Джеймс, 83
Турнирная таблица
Накануне в перенесенном матче 7 тура УПЛ Заря не смогла победить Колосс (2:2).