Украинская Премьер-лига. Кривбасс одержал вторую победу подряд и отдалился от зоны вылета — видео 2 декабря, 15:51 Кривбасс поднялся на 8-е место (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс победил Черноморец со счетом 1:0 в перенесенном матче 7 тура украинской Премьер-лиги.

Победный гол в матче забил Стецьков, который в компенсированное до первого тайма время отметился точным ударом головой.

Эта победа стала для Кривбасса второй подряд в чемпионате и позволила подняться с нижней части турнирной таблицы на 8-е место.

Видео дня

Черноморец - Кривбасс 0:1

Гол: Стецьков, 45+1

Удаление: Джеймс, 83

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Накануне в перенесенном матче 7 тура УПЛ Заря не смогла победить Колосс (2:2).