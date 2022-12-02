Украинская Премьер-лига. Кривбасс одержал вторую победу подряд и отдалился от зоны вылета — видео

2 декабря, 15:51
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Кривбасс поднялся на 8-е место (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс поднялся на 8-е место (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс победил Черноморец со счетом 1:0 в перенесенном матче 7 тура украинской Премьер-лиги.

Победный гол в матче забил Стецьков, который в компенсированное до первого тайма время отметился точным ударом головой.

Эта победа стала для Кривбасса второй подряд в чемпионате и позволила подняться с нижней части турнирной таблицы на 8-е место.

Видео дня

Черноморец - Кривбасс 0:1
Гол: Стецьков, 45+1
Удаление: Джеймс, 83

https://www.youtube.com/watch?v=paudsxUkFvY&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

УПЛ
Фото: УПЛ

Накануне в перенесенном матче 7 тура УПЛ Заря не смогла победить Колосс (2:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) ФК Кривбасс

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