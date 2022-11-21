Украинская Премьер-лига. Динамо победило Верес и догнало Зарю, Ингулец отправил Львов на последнее место — видео
Победу Динамо принес Цыганков (Фото:ФК Динамо)
Динамо и Ингулец одержали победы в 14-м туре украинской Премьер-лиги.
Динамо обыграло Верес со счетом 1:0 благодаря единственному голу Виктора Цыганкова, который принес победу своему клубу красивым ударом издалека.
Динамо сравнялось по очкам с Зарей, однако осталось на четвертом месте, поскольку уступает луганскому клубу по забитым и пропущенным.
В еще одном матче дня Ингулец также со счетом 1:0 победил Львов и отправил соперника на последнее место, на котором до этого матча находился клуб из Петрова.
Результаты матчей:
Верес - Динамо 0:1
Гол: Цыганков, 27
Ингулец - Львов 1:0
Гол: Марусич, 45
Удаление: Грисьо, 84 (Львов)
Турнирная таблица
Накануне Металлист уступил Минаю (0:1), а Металлист 1925 победил Кривбасс (2:0).