Украинская Премьер-лига. Динамо победило Верес и догнало Зарю, Ингулец отправил Львов на последнее место — видео

21 ноября, 18:01
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Победу Динамо принес Цыганков (Фото:ФК Динамо)

Победу Динамо принес Цыганков (Фото:ФК Динамо)

Динамо и Ингулец одержали победы в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

Динамо обыграло Верес со счетом 1:0 благодаря единственному голу Виктора Цыганкова, который принес победу своему клубу красивым ударом издалека.

Динамо сравнялось по очкам с Зарей, однако осталось на четвертом месте, поскольку уступает луганскому клубу по забитым и пропущенным.

Видео дня

В еще одном матче дня Ингулец также со счетом 1:0 победил Львов и отправил соперника на последнее место, на котором до этого матча находился клуб из Петрова.

Результаты матчей:

Верес - Динамо 0:1
Гол: Цыганков, 27

https://www.youtube.com/watch?v=zQKtWAaxZ2g&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Ингулец - Львов 1:0
Гол: Марусич, 45
Удаление: Грисьо, 84 (Львов)

https://www.youtube.com/watch?v=uODksWBoWpM&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

УПЛ
Фото: УПЛ

Накануне Металлист уступил Минаю (0:1), а Металлист 1925 победил Кривбасс (2:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) ФК Верес ФК Львов ФК Ингулец

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