Украинская Премьер-лига. Динамо победило Верес и догнало Зарю, Ингулец отправил Львов на последнее место — видео 21 ноября, 18:01 Победу Динамо принес Цыганков (Фото:ФК Динамо)

Динамо и Ингулец одержали победы в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

Динамо обыграло Верес со счетом 1:0 благодаря единственному голу Виктора Цыганкова, который принес победу своему клубу красивым ударом издалека.

Динамо сравнялось по очкам с Зарей, однако осталось на четвертом месте, поскольку уступает луганскому клубу по забитым и пропущенным.

Видео дня

В еще одном матче дня Ингулец также со счетом 1:0 победил Львов и отправил соперника на последнее место, на котором до этого матча находился клуб из Петрова.

Результаты матчей:

Верес - Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 27

Ингулец - Львов 1:0

Гол: Марусич, 45

Удаление: Грисьо, 84 (Львов)

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Накануне Металлист уступил Минаю (0:1), а Металлист 1925 победил Кривбасс (2:0).