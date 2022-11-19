Днепр-1 победил Шахтер и укрепил лидерство в украинской Премьер-лиге — видео 19 ноября, 15:00 Днепр-1 на восемь очков оторвался от Шахтера (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 со счетом 2:1 победил на своем поле Шахтер в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

Начало игры осталось за хозяевами, и уже на 5-й минуте Довбик пробил из-под Матвиенко в ближний угол, но Трубин взял его удар.

Поэтому гол Шахтера на 17-й минуте вышел неожиданным. Это Мудрик прошел нескольких защитников, сместился в центр и пробил низом — удар получился не самым сложным, однако вратарь соперника Валеф не сумел его парировать.

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Но Днепр-1 восстановил равновесие на 21-м обороте секундной стрелки, когда Довбик эффектно пяткой отдал на Гуцуляка, тот перевел на Пихаленка, который низом отправил мяч в сетку.

В последнюю четверть часа игры первого тайма хозяева мимимум дважды упустили возможность выйти вперед после ударов Довбика.

Нападающий хозяев все же достиг своего на 53-й минуте, когда получил мяч от Пихалёнка и ударом с разворота с линии штрафной попал в ближний угол.

Шахтер едва сразу сравнял счет. Это Мудрик в контратаке отдал на Сикана, пытавшегося протолкнуть мяч мимо Валефа, однако переиграть голкипера не сумел. Позже лидер дончан имел еще один шанс забить, но его остановил Валеф.

Эта победа позволила лидеру УПЛ Днепру-1 на восемь очков оторваться от второго в таблице Шахтера, который сыграл на один матч меньше.

Днепр-1 — Шахтер 2:1

Голы: Пихаленок, 21, Довбик, 53 — Мудрик, 17

Фото: УПЛ

Накануне Заря уверенно обыграла Александрию со счетом 4:1 в стартовом матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

