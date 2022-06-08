Два клуба планируют играть матчи украинской Премьер-лиги в Польше — журналист

8 июня, 15:26
Цей матеріал також доступний українською
Новый сезон УПЛ, вероятно, начнется в августе (Фото:ФК Шахтер)

Новый сезон УПЛ, вероятно, начнется в августе (Фото:ФК Шахтер)

Два клуба украинской Премьер-лиги матчи осенней части чемпионата Украины могут сыграть в Польше, сообщает в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

По информации журналиста, эти два неназванных клуба рассматривают такой вариант из соображений безопасности и считают, что проведение матчей за границей увеличит шансы на приезд легионеров.

Видео дня
Читайте также:
Украинская Премьер-лига назвала футбольные клубы, которые пропустят следующий чемпионат

«Решения еще не приняты. Но если удастся их реализовать, то первую половину сезона эти клубы будут проживать в Польше в рамках разрешенной законом подготовки к международным соревнованиям (еврокубков). Что касается матчей внутреннего чемпионата, то на этот период у данных клубов они будут чисто домашними, на которые они будут привозить к себе украинских соперников», - пишет Бурбас.

Журналист добавил, что такая инициатива сейчас на уровне идеи, но если она реализуется, то не будет противоречить регламенту, в котором на время военного положения якобы должен появится пункт о вероятном частичном проведении внутренних соревнований за пределами страны.

Читайте также:
Клуб украинской Премьер-лиги показал, как выглядит тренировочная база после попадания ракеты — видео

«Его должны прописать всякий случай, учитывая военные риски. Этот пункт в сущности и будет гарантией того, что сезон 2022/23 однозначно доиграют при любом развитии ситуации. Будь то на территории Украины или за ее пределами», — добавил журналист.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что новый сезон украинской Премьер-лиги, а также другие футбольные чемпионаты страны стартуют в августе.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Польша Премьер-лига Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X