Два клуба планируют играть матчи украинской Премьер-лиги в Польше — журналист 8 июня, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Новый сезон УПЛ, вероятно, начнется в августе (Фото:ФК Шахтер)

Два клуба украинской Премьер-лиги матчи осенней части чемпионата Украины могут сыграть в Польше, сообщает в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

По информации журналиста, эти два неназванных клуба рассматривают такой вариант из соображений безопасности и считают, что проведение матчей за границей увеличит шансы на приезд легионеров.

Видео дня

«Решения еще не приняты. Но если удастся их реализовать, то первую половину сезона эти клубы будут проживать в Польше в рамках разрешенной законом подготовки к международным соревнованиям (еврокубков). Что касается матчей внутреннего чемпионата, то на этот период у данных клубов они будут чисто домашними, на которые они будут привозить к себе украинских соперников», - пишет Бурбас.

Журналист добавил, что такая инициатива сейчас на уровне идеи, но если она реализуется, то не будет противоречить регламенту, в котором на время военного положения якобы должен появится пункт о вероятном частичном проведении внутренних соревнований за пределами страны.

«Его должны прописать всякий случай, учитывая военные риски. Этот пункт в сущности и будет гарантией того, что сезон 2022/23 однозначно доиграют при любом развитии ситуации. Будь то на территории Украины или за ее пределами», — добавил журналист.



Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что новый сезон украинской Премьер-лиги, а также другие футбольные чемпионаты страны стартуют в августе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.