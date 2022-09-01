Печерский суд запретил Премьер-лиге и УАФ бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов — СМИ

1 сентября, 18:20
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Украинская Премьер-лига может обжаловать решение суда в течение 15 дней (Фото:УПЛ)

Украинская Премьер-лига может обжаловать решение суда в течение 15 дней (Фото:УПЛ)

Печерский районный суд Киева запретил украинской Премьер-лиге (УПЛ) и Украинской ассоциации футбола (УАФ) бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов за использование ТВ-прав официального транслятора матчей УПЛ Setanta Sports, сообщает Tribuna.com.

По информации портала, судья Светлана Волкова запретила УПЛ и УАФ препятствовать трансляциям домашних матчей Динамо, Зари, Днепра-1, Металлиста и Руха на своих YouTube-каналах, что также также включает жалобы в YouTube о нарушении ими авторских прав.

Видео дня

Отмечается, что решение касается поединков в сезоне 2022/23 на официальных YouTube-платформах данных клубов, а также на каналах там же Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, которые входят в медиахолдинг 1+1 media.

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Матч Динамо — Днепр-1 начнется в 17:00 на Арене Львов (Фото:ФК Динамо) Вслед за Рухом и Зарей. Динамо также не пустило официального транслятора на матч украинской Премьер-лиги

Указывается, что заявление о принятии необходимых мер подал Александр Васильевич Козаченко, чье имя полностью соответствует имени руководителя отдела развлекательных интернет-проектов 1+1 Media.

По данным портала, в другом постановлении судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять любые финансовые и спортивные санкции в отношении футбольных клубов, которые намерены транслировать самостоятельно свои домашние матчи.

Сообщается, что заявление о принятии необходимых мер подала дочь легендарного украинского экс-тренера Динамо Валерия Лобановского Светлана Валерьевна Лобановская.

Утверждается, что данные определения об обеспечении иска должны быть немедленно исполнены, а их обжалование, которое можно подать в течение 15 дней, не останавливает их исполнение.

Ранее Рух транслировал матч против Металлиста на своем клубном YouTube-канале, но видеохостинг заблокировал показ поединка из-за нарушения авторских прав.

Редактор: Андрей Синявский

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