Печерский суд запретил Премьер-лиге и УАФ бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов — СМИ 1 сентября, 18:20 Украинская Премьер-лига может обжаловать решение суда в течение 15 дней (Фото:УПЛ)

Печерский районный суд Киева запретил украинской Премьер-лиге (УПЛ) и Украинской ассоциации футбола (УАФ) бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов за использование ТВ-прав официального транслятора матчей УПЛ Setanta Sports, сообщает Tribuna.com.



По информации портала, судья Светлана Волкова запретила УПЛ и УАФ препятствовать трансляциям домашних матчей Динамо, Зари, Днепра-1, Металлиста и Руха на своих YouTube-каналах, что также также включает жалобы в YouTube о нарушении ими авторских прав.

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Отмечается, что решение касается поединков в сезоне 2022/23 на официальных YouTube-платформах данных клубов, а также на каналах там же Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, которые входят в медиахолдинг 1+1 media.

Указывается, что заявление о принятии необходимых мер подал Александр Васильевич Козаченко, чье имя полностью соответствует имени руководителя отдела развлекательных интернет-проектов 1+1 Media.

По данным портала, в другом постановлении судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять любые финансовые и спортивные санкции в отношении футбольных клубов, которые намерены транслировать самостоятельно свои домашние матчи.

Сообщается, что заявление о принятии необходимых мер подала дочь легендарного украинского экс-тренера Динамо Валерия Лобановского Светлана Валерьевна Лобановская.

Утверждается, что данные определения об обеспечении иска должны быть немедленно исполнены, а их обжалование, которое можно подать в течение 15 дней, не останавливает их исполнение.

Ранее Рух транслировал матч против Металлиста на своем клубном YouTube-канале, но видеохостинг заблокировал показ поединка из-за нарушения авторских прав.

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