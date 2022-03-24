В украинской Премьер-лиге озвучили планы по доигрыванию чемпионата 24 марта, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Евгений Дикий надеется, что война скоро завершится и УПЛ доиграют (Фото:ФК Шахтер)

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий заявил о намерении доиграть чемпионат страны по спортивному принципу.

В интервью FanDay Дикий рассказал, что на данный момент не рассматривается перенос матчей УПЛ в другие страны и выразил надежду, что война вскоре завершится и чемпионат удастся доиграть в Украине.

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«Пока действует военное положение, все наши действия сосредоточены на победе. Когда мы победим, то УПЛ соберется вместе со всеми клубами и УАФ. Мы обсудим дальнейшую судьбу чемпионата и примем решение.

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы чемпионат был доигран и завершен по спортивному принципу. Даже когда была вспышка эпидемии коронавируса, УПЛ стала одной из первых лиг, возобновивших первенство. Если ситуация будет разрешать, мы сделаем все, чтобы закончить чемпионат по спортивному принципу.

Доиграть в Турции или Польше? Сейчас это не совсем корректно. В стране действует военное положение, мы должны оставаться здесь и делать все для нашей победы. Выезжать за границу и играть там в футбол будет не очень справедливо по отношению к нашим воинам и украинцам, которые остаются в нашей стране", — сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны.



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