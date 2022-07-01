Динамо хочет играть УПЛ в Украине. Журналист назвал новую дату начала сезона в украинской Премьер-лиге 1 июля, 22:55 Динамо настаивает на проведении своих матчей УПЛ в Украине (Фото:ФК Динамо)

Новый сезон футбольной украинской Премьер-лиги запланирован на 23 августа 2022 года, сообщает журналист Игорь Цыганык.



В эфире Циганик LIVE на Football Hub он заявил, что это основная дата начала розыгрыша турнира. По его словам, все матчи осенней части пройдут в Украине.

Вместе с тем, отметил Цыганык, все поединки осенней части Премьер-лиги должны состояться в Украине, тогда как исключения есть для участников еврокубков.

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По его словам, если две команды играют в еврокубках и вместе находятся за границей, то в случае, если клубы договорились, они могут провести матч за пределами Украины, тогда как разрешение на выезд не будет никому предоставляться, кроме команд, играющих в еврокубках.

Как отмечает журналист, Динамо настаивает на том, чтобы проводить все свои поединки чемпионата в Украине.

Ранее сообщалось, что новый сезон УПЛ стартует 20 августа и может пройти как в Украине, так и в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой УАФ Андреем Павелко отметил, что новый сезон чемпионата Украины по футболу важно провести именно в Украине



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