Павелко рассказал, где может состояться следующий чемпионат Украины по футболу

30 апреля, 19:43
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Предыдущий сезон был завершен досрочно (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Предыдущий сезон был завершен досрочно (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поделился планами по поводу следующего сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ).

По словам Павелко, который находится с визитом в Ровно, следующий сезон УПЛ может состояться в западных областях Украины, однако окончательное решение о старте нового чемпионата можно будет говорить после нашей победы в войне, сообщает ФК Верес.

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«Когда мы по всей стране отпразднуем победу над рашистами, обязательно будет принято решение о старте следующего чемпионата. И тогда как вариант будем рассматривать его начало на Западе Украины. Где все клубы приедут и отыграют первый круг, или вообще весь чемпионат», — сказал Павелко.

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Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон 2021/22.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Андрей Павелко

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