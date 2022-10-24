Колос оставил Черноморец на последнем месте украинской Премьер-лиги — видео 24 октября, 19:32 Команды сыграли вничью (Фото:ФК Черноморец)

В украинской Премьер-лиге завершился девятый тур.



Колос принимал на своем поле Черноморец и сыграл вничью 1:1.

Гости вышли вперед на 20-й минуте, когда после передачи Сергея Кравченко голом отличился Евгений Селин.

Хозяева отыгрались на 72-м обороте секундной стрелки после того, как Павел Ориховский точно исполнил пенальти.

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Эта ничья не позволила Черноморцу подняться с последнего места в турнирной таблице. Колос остается на седьмой позиции.

Колос — Черноморец 1:1

Голы: Ориховский, 72 (с пенальти) — Селин, 20

Турнирная таблица УПЛ

Фото: УПЛ

Ранее 24 октября Кривбасс одержал первую победу в УПЛ, обыграв Ингулец — 2:1.