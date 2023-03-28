Популярный портал назвал самых дорогих футболистов украинской Премьер-лиги

28 марта, 23:00
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Матвиенко разделил лидерство с Трубиным (Фото:ФК Шахтер)

Матвиенко разделил лидерство с Трубиным (Фото:ФК Шахтер)

Популярный портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих футболистов украинской Премьер-лиги.

Возглавили рейтинг два игрока донецкого Шахтера вратарь Анатолий Трубин и защитник Николай Матвиенко, стоимость которых оценивается в 18 млн евро. По сравнению с предыдущим рейтингом оба игрока подорожали на 7 млн евро.

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Тройку лидеров замкнул форвард Днепр-1 Артем Довбик, который, по оценкам портала, стоит 11 млн евро.

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На четвертой строчке разместился вратарь киевского Динамо Георгий Бущан — 10 млн евро. Пятую позицию занимает еще один футболист Шахтера Георгий Судаков, оцененный в 9 млн евро.

Также в топ-10 попали Николай Шапаренко (Динамо, 9 млн евро), Виталий Буяльский (Динамо, 8 млн евро), Лассина Траоре (Шахтер, 7 млн евро), Артем Бондаренко (Шахтер, 6 млн евро) и Валерий Бондарь ( Шахтер, 5 млн евро).

transfermarkt.com
Фото: transfermarkt.com

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что зимой защитником команды Николаем Матвиенко интересовался английский Брайтон, но «горняков» не устроила предложенная сумма.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Динамо (Киев)

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