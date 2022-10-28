Заря разгромила Металлист 1925 в матче украинской Премьер-лиги и догнала Шахтер — видео 28 октября, 20:51 Заря поднялась на третье место (Фото:ФК Металлист 1925)

В украинской Премьер-лиге стартовал 10-й тур.



Заря в выездном поединке не оставила шансов Металлисту 1925 со счетом 3:0 и поднялась на третью позицию, догнав по очкам второй в таблице Шахтер.

Гости вышли вперед на 38-й минуте после гола Чурко, а на 45-й их преимущество удвоил Нагнойный. Не прошел и час игры, как Имереков довел результат до разгромного.

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Заря уступает Шахтеру по разнице мячей, но сыграла на два матча больше. Лидер Днепр-1 опережает луганский клуб на три очка при одном поединке в запасе.

Заря — Металлист 1925 3:0

Голы: Чурко, 38, Нагнойный, 45, Имереков, 58

Турнирная таблица УПЛ

Фото: УПЛ

В заключительном матче девятого тура Колос принимал на своем поле Черноморец и сыграл вничью 1:1.