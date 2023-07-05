Шахтер и Динамо сыграют в ноябре. Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги
Шахтер (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Украинская ассоциация футбола обнародовала базовые даты и календарь первого круга нового сезона УПЛ.
Первый круг нового сезона чемпионата Украины стартует 29 июля.
В первом туре «горняки» на выезде сыграют с Металлистом 1925, Днепр-1 в гостях встретится с Ворсклой, Рух на своем поле примет Зарю, Динамо дома проведет поединок с Минаем.
Противостояние киевского Динамо и донецкого Шахтера состоится в 13 туре 5 ноября.
Планируется, что первый круг национального чемпионата закончится играми 25 ноября.
Отметим, что с подробным календарем можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.
Напомним, в прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом Украины. Днепр-1 стал серебряным призером, а луганская Заря замкнула тройку лучших.
Ранее сообщалось, что президент украинского клуба призывает болельщиков посещать футбольные матчи, несмотря на запрет.