Шахтер и Динамо сыграют в ноябре. Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги

5 июля, 18:00
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Шахтер (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Шахтер (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Украинская ассоциация футбола обнародовала базовые даты и календарь первого круга нового сезона УПЛ.

Первый круг нового сезона чемпионата Украины стартует 29 июля.

В первом туре «горняки» на выезде сыграют с Металлистом 1925, Днепр-1 в гостях встретится с Ворсклой, Рух на своем поле примет Зарю, Динамо дома проведет поединок с Минаем.

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Противостояние киевского Динамо и донецкого Шахтера состоится в 13 туре 5 ноября.

Планируется, что первый круг национального чемпионата закончится играми 25 ноября.

Отметим, что с подробным календарем можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом Украины. Днепр-1 стал серебряным призером, а луганская Заря замкнула тройку лучших.

Ранее сообщалось, что президент украинского клуба призывает болельщиков посещать футбольные матчи, несмотря на запрет.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины

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