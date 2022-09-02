Премьер-лига отреагировала на решение Печерского суда о запрете бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов 2 сентября, 21:35 УПЛ будет решать данный вопрос в юридической плоскости (Фото:УПЛ)

Украинская Премьер-лига (УПЛ) отреагировала на решение Печерского суда о запрете бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.



Ранее УПЛ запретили препятствовать трансляциям домашних матчей киевского Динамо, луганской Зари, Днепра-1, харьковского Металлиста и львовского Руха на их YouTube-каналах.

Видео дня

В ответ Премьер-лига сообщила, что будет оспаривать данное решение Печерского суда в соответствии с действующим законодательством.

«УПЛ заявляет, что данный вопрос будет решаться в юридической плоскости в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми документами Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги.

Соответствующие постановления Печерского районного суда г. Киева от 31 августа 2022 будут обжалованы УПЛ в предусмотренные действующим законодательством сроки", — говорится в заявлении Премьер-лиги.

Сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли проект изменений в закон О физической культуре и спорте по просьбе пяти клубов Премьер-лиги, которые выступают против единого телепула в чемпионате страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.