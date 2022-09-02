Премьер-лига отреагировала на решение Печерского суда о запрете бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов

2 сентября, 21:35
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УПЛ будет решать данный вопрос в юридической плоскости (Фото:УПЛ)

УПЛ будет решать данный вопрос в юридической плоскости (Фото:УПЛ)

Украинская Премьер-лига (УПЛ) отреагировала на решение Печерского суда о запрете бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.

Ранее УПЛ запретили препятствовать трансляциям домашних матчей киевского Динамо, луганской Зари, Днепра-1, харьковского Металлиста и львовского Руха на их YouTube-каналах.

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В ответ Премьер-лига сообщила, что будет оспаривать данное решение Печерского суда в соответствии с действующим законодательством.

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«УПЛ заявляет, что данный вопрос будет решаться в юридической плоскости в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми документами Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги.

Соответствующие постановления Печерского районного суда г. Киева от 31 августа 2022 будут обжалованы УПЛ в предусмотренные действующим законодательством сроки", — говорится в заявлении Премьер-лиги.

Сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли проект изменений в закон О физической культуре и спорте по просьбе пяти клубов Премьер-лиги, которые выступают против единого телепула в чемпионате страны.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Заря (Луганск) Премьер-лига Украины Печерский суд Металлист (Харьков) Чемпионат Украины ФК Заря ФК Динамо (Киев) СК Днепр-1 ФК Рух

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