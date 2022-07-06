Названы регионы, где планируется начать украинскую Премьер-лигу нового сезона 6 июля, 17:18 УАФ будет работать со всеми органами власти для начала УПЛ — Павелко (Фото:Андрей Павелко via Facebook)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, где планируется начать украинскую Премьер-лигу (УПЛ) нового сезона.



В комментарии YouTube-каналу ЧИСТИЙ ПІДКАсТ функционер заявил, что старт УПЛ планируется провести в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

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"Это те наши регионы, которые имеют много возможностей по футбольной инфраструктуре", - отметил Павелко.

По его словам, УАФ будет работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат.

"Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – резюмировал Павелко.

Сообщалось, что начало нового сезона УПЛ запланировано на 23 августа 2022 года. Ранее появилась информация, что новый сезон УПЛ может пройти как в Украине, так и в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Павелко отметил, что новый сезон чемпионата Украины по футболу важно провести именно в Украине.



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