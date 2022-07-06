Названы регионы, где планируется начать украинскую Премьер-лигу нового сезона

6 июля, 17:18
УАФ будет работать со всеми органами власти для начала УПЛ — Павелко (Фото:Андрей Павелко via Facebook)

УАФ будет работать со всеми органами власти для начала УПЛ — Павелко (Фото:Андрей Павелко via Facebook)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, где планируется начать украинскую Премьер-лигу (УПЛ) нового сезона.

В комментарии YouTube-каналу ЧИСТИЙ ПІДКАсТ функционер заявил, что старт УПЛ планируется провести в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Видео дня

"Это те наши регионы, которые имеют много возможностей по футбольной инфраструктуре", - отметил Павелко.

Читайте также:

Динамо стартует в еврокубках по квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо via Instagram) Динамо назвало город, в котором сыграет домашний матч в квалификации Лиги чемпионов

По его словам, УАФ будет работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат.

"Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – резюмировал Павелко.

Сообщалось, что начало нового сезона УПЛ запланировано на 23 августа 2022 года. Ранее появилась информация, что новый сезон УПЛ может пройти как в Украине, так и в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Павелко отметил, что новый сезон чемпионата Украины по футболу важно провести именно в Украине.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол УАФ Премьер-лига Украины Андрей Павелко

Эксклюзивы НВ

Василий Хмельницкий
предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture
Если мы хотим двигаться к Европе, нам придется на это выделить 15−20 лет

Очень хотелось бы, чтобы активная фаза войны закончилась как можно раньше — не в следующем году, а, допустим, в конце лета или в сентябре.

6 июля, 15:54
Эксперты
Работа украинских артиллеристов с РСЗО Град (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)
«Нужно деконструировать империю» /
Израильский военный аналитик Игаль Левин — об украинском оружии, мифах о войне и решающей битве
6 июля, 12:25
События
Владимир Зеленский выступил перед присутствующими онлайн из Киева (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)
Сюжет
Проекты на $750 млрд /
Как прошла конференция в Лугано о восстановлении Украины — 5 выводов
6 июля, 12:23
Экономика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X