Названы регионы, где планируется начать украинскую Премьер-лигу нового сезона
УАФ будет работать со всеми органами власти для начала УПЛ — Павелко (Фото:Андрей Павелко via Facebook)
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, где планируется начать украинскую Премьер-лигу (УПЛ) нового сезона.
В комментарии YouTube-каналу ЧИСТИЙ ПІДКАсТ функционер заявил, что старт УПЛ планируется провести в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.
"Это те наши регионы, которые имеют много возможностей по футбольной инфраструктуре", - отметил Павелко.
По его словам, УАФ будет работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат.
"Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – резюмировал Павелко.
Сообщалось, что начало нового сезона УПЛ запланировано на 23 августа 2022 года. Ранее появилась информация, что новый сезон УПЛ может пройти как в Украине, так и в Польше.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Павелко отметил, что новый сезон чемпионата Украины по футболу важно провести именно в Украине.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.