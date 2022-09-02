Украинская Премьер-лига. Шахтер в меньшинстве с трудом переиграл Рух и стал лидером 2 сентября, 20:02 Конопля (слева) забил победный мяч (Фото:ФК Шахтер)

В украинской Премьер-лиге состоялся стартовый матч 3-го тура.



Донецкий Шахтер на выезде с трудом победил львовский Рух с минимальным счетом 1:0.

Задачу гостям усложнило прямое удаление с поля атакующего полузащитника гостей Михаила Мудрика, на 35-й минуте сфолил на Алексее Сыче.

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Но, оказавшись в меньшинстве, донецкая команда смогла вырвать победу на 78-й минуте благодаря голу Ефима Конопли головой после подачи Валерия Бондаря.

Победа позволила Шахтеру набрать семь очков после трех сыгранных матчей и стать лидером. Рух с нулем баллов опустился на последнее, 16 место.

Рух — Шахтер 0:1

Гол: Конопля, 78

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В прошлом туре донецкий клуб одержал свою первую победу в новом сезоне УПЛ, обыграв Кривбасс 1:0 на своем поле.

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