Новый Шахтер, возвращение Ярмоленко, судьба Днепра-1 и что с дебютантами: главные интриги УПЛ сезона-2023/24 28 июля, 08:18 Шахтер — чемпион УПЛ сезона-2022/23 (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Украинская Премьер-лига возвращается, а значит нас ждет масса эмоций и зрелища. Представляем вам самое интригующее в новом сезоне.

В пятницу, 28 июля, уже будут сыграны первые матчи нового футбольного сезона в Украине. Еще до старта сезона возникает много вопросов, так что давайте разбираться.

Как проявит себя Шахтер при новом тренере?

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Фото: ФК Шахтер Донецк

Прошлый сезон стал историческим для всей Украины, но в футбольном плане наибольше изменений потерпел Шахтер. Донецкий клуб перестроил игру под украинских футболистов, за исключением нескольких легионеров. Команде удалось выиграть чемпионат, а строителем коллектива был Игор Йовичевич. Несмотря на успех на внутренней арене и участие в 1/8 финала Лиги Европы, Шахтер попрощался с хорватским специалистом.

На место Йовичевича, который уже работает в Саудовской Аравии, был назначен Патрик ван Леувен, который трудился в Заре. Специалисту нужно время, ведь результаты на сборах разочаровывающие — лишь одна победа. Руководство Шахтера дает нидерландцу все — новых игроков, включая легионеров, отличные соперники в спаррингах и главное доверие, ведь просто так не убирали бы тренера, который выиграл чемпионат.

Чего стоить ждать? Леувен в Заре показал, что может давать результат, но нужно время (за вторую половину лишь 3 поражения при 10 победах). Нет сомнений, что индивидуальное мастерство игроков на высоком уровне, да и амбиции команды соответствуют лишь одному — бороться за чемпионство. Будет ли оно? Вопрос интересный, но склоняюсь, что ответ положительный.

Будет ли Днепр-1 бороться за чемпионство?

Днепр-1 шокировал футбольную Украину в прошлом сезоне, ведь имел реальные шансы впервые стать чемпионом. Команде не хватило ротации и сил на вторую часть сезона, но все равно она сумела занять второе место и попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Сейчас от спортивного клуба больше ожиданий, требований и в тоже время непонимания. Очень вероятный уход лучшего бомбардира — Артема Довбика, борьба за еврокубки, новые легионеры и игроки. Кучеру вместе с Красниковым и Русолом точно будет нелегко, но место в еврокубках займут, а вот стать чемпионом будет очень трудно.

Луганская Заря снова с новым тренером — что ждать?

Бронзовый призер прошлого сезона, который также претендовал на чемпионство до последних туров, изменился перед стартом нового. Ушел Леувен, а на его место был взят Ненад Лалатович. Ушли некоторые игроки и вновь новому тренеру предстоит строить костяк.

Проблема Зари в том, что у нее нет стабильность и долгосрочного проекта, как и футболистов. Сейчас очередная перестройка. Как и перед прошлым сезоном ожидалось, что команда будет испытывать трудности (которые были), так и сейчас ожидаются нюансы. Но в тоже время их феномен в том, что достигают того, чего нельзя было представить. Так что попадание в еврокубки — положительный итог.

Ярмоленко оживит Динамо Киев?

Фото: ФК Динамо Киев

К киевскому Динамо наибольше вопросов. Тренер Мирча Луческу опытный специалист, но еще в прошлом сезоне складывалось впечатление, что нужно оживление. Возможно, на это повлияет Андрей Ярмоленко, который вернулся в команду, но его одного мало. Все остальные — вернувшиеся с аренд.

Справится ли румын с давлением и задачами на сезон? Сомнительно. Безусловно, команда попадет в еврокубки, но чемпионство задача сверхтяжелая даже с Андреем.

Кто составит конкуренцию за попадание в еврокубки?

В прошлом сезоне к компании лучших клубов присоединилась Ворскла, которая выступает в отборе Лиги конференций. На этом месте могли оказаться Александрия или Кривбасс.

Новый сезон — новые претенденты? Конечно, Ворскла, Александрия и Кривбасс, которые усилились летом, входят в список команд, которые фавориты на еврокубки, хоть и мест немного. К этой компании стоит добавить Колос, который в концовке прошлого сезона не выдержал темпа и проиграл много на финише.

Как проявят себя дебютанты — Полесье, ЛНЗ и Оболонь?

Фото: ФК Полесье

Полесье — самый распиаренный новичок УПЛ: новые игроки, в том числе легионеры, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который заключил контракт на один год, смелый президент Геннадий Буткевич и тренер Юрий Калитвинцев, интересная игра. Команда точно останется в УПЛ, а может даже попортит нервы и грандам украинского футбола.

ЛНЗ — первый клуб из Черкасс, который вышел в УПЛ (через стыки). Конечно, команда будет бороться за сохранение прописки. С чем, вполне, должна справиться, учитывая усиление.

Оболонь — третий новичок украинской Премьер-лиги. Киевский клуб, как и Полесье, прошел в УПЛ напрямую. Команда не так медийна, но ставит задачу успешно войти в сезон, чтобы закрепиться в средине таблицы.

Претенденты на вылет одни и те же?

Ежегодно в претендентах на вылет Минай, но Владимир Шаран сумел преобразить команду, которая оказалась в средине таблице по итогу прошлого сезона. Конечно, отставание от аутсайдеров было небольшим, но финишный спурт оказался успешным.

Кроме того, своей бледной игрой не дарит надежд Верес, который обзавелся новым тренером Сергеем Лавриненко (по ходу прошлого сезона был уволен из Ингульца).

Металлист 1925 и Рух — амбициозные проекты, но у них не получается сделать шаг вперед. Предстоящий сезон может стать вполне успешным для них, но в тоже время и провалом.

Не стоит отбрасывать новичков. Хоть они на волне успеха могут закрепиться в УПЛ, но провал с кем-то может произойти.

P. S. Что будет с телепулом и будет ли он работать?

В прошлом сезоне украинская Премьер-лига получила телепул, но лишь на бумаге. Несмотря на договоренности, клубы показывали матчи на разных каналах, по разным правилам, а поэтому Setanta Sports в одиночку не будет показывать чемпионат в новом сезоне.

Сейчас, как стало известно, клубы смогли договориться с сервисами о показе футбола. Учитывая, что платформ много и они будут добавляться, то проект может стать успешным. Однако, как история показывает, в украинском футболе бывает все.

Ранее сообщалось, что легенда киевского Динамо поздравил «горняков» с предстоящей победой в чемпионате Украины.