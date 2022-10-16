Шахтер победил Динамо в матче украинской Премьер-лиги, но лидером остается Днепр-1 16 октября, 18:52 Шахтер закрепился на втором месте УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер со счетом 3:1 одолел на своем поле Динамо в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Прошло почти полчаса игры, как донецкий клуб вышел вперед, когда Траоре выиграл верховую дуэль во время углового и сбросил на Зубкова, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

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На 44-й минуте Шахтер мог удваивать свое преимущество, но Нещерет парировал удар Траоре с пенальти, назначенного за фол Тымчика на Мудрике.

В дебюте второго тайма Динамо восстановило равновесие: это Ванат головой отправил мяч в ворота после навеса Цыганкова со штрафного, но хозяева сразу же снова вышли вперед после гола Мудрика из-за пределов штрафной.

На 69-й минуте гости получили удар по шансам снова сравнять счет, когда Забарный был удален с поля за фол последней надежды против Сикана.

Окончательно интригу в матче на 74-й минуте убил Сикан, забивший после паса Мудрика. Эта победа позволила Шахтеру закрепиться на втором месте в таблице. Динамо - на девятой позиции.

Шахтер - Динамо 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 - Ванат, 46

Лидером УПЛ остается Днепр-1, который на последних минутах вырвал победу над Рухом на выезде благодаря голу Логинова - 3:2.

Примечательно, что хозяева поля дважды по ходу игры выходили вперед после результативных ударов Довгого и Таллеса, но гости каждый раз сравнивали счет.

Рух - Днепр-1 - 2:3

Голы: Довгий, 30, Таллес, 52 - Довбик, 45+1 ( с пенальти), Гуцуляк, 59, Логинов, 90+5

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Металлист победил полтавскую Ворсклу и поднялся на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

