Стыковые матчи за место в УПЛ. Верес сенсационно проиграл, Ингулец упустил победу 10 июня, 19:36 Верес уступил Металлургу З (Фото:ФК Верес)

Состоялись первые стыковые матчи за место в украинской Премьер-лиге.

Верес, который считался фаворитом в противостоянии с запорожским Металлургом, потерпел неожиданное поражение со счетом 0:1. Ровенчане уже с пятой минуты играли в меньшинстве после удаления Вовченко, а на 28-й минуте Сад красивым ударом издали отправил мяч в сетку и в итоге принес своей команде победу.

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В другом матче Ингулец вел в счете против черкасского ЛНЗ, однако не сумел удержать победу. На гол Клименко гости ответили точным ударом Тищенко с пенальти - 1:1.

Следует отметить, что Верес и Ингулец заняли 13 и 14 места в УПЛ, тогда как ЛНЗ Черкассы и Металлург З — 3 и 4 позиции в Первой лиге соответственно.

Ответные матчи состоятся 14 июня.

Результаты матчей:

Металлург З — Верес 1:0

Гол: Сад, 28

Удаление: Вовченко, 5 (Верес)

Ингулец — ЛНЗ Черкассы 1:1

Голы: Клименко, 46 — Тищенко, 57

Ранее сообщалось, что Ингулец перед переходными матчами уволил главного тренера Сергея Ковальца.

