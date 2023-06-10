Стыковые матчи за место в УПЛ. Верес сенсационно проиграл, Ингулец упустил победу
Верес уступил Металлургу З (Фото:ФК Верес)
Состоялись первые стыковые матчи за место в украинской Премьер-лиге.
Верес, который считался фаворитом в противостоянии с запорожским Металлургом, потерпел неожиданное поражение со счетом 0:1. Ровенчане уже с пятой минуты играли в меньшинстве после удаления Вовченко, а на 28-й минуте Сад красивым ударом издали отправил мяч в сетку и в итоге принес своей команде победу.
В другом матче Ингулец вел в счете против черкасского ЛНЗ, однако не сумел удержать победу. На гол Клименко гости ответили точным ударом Тищенко с пенальти - 1:1.
Следует отметить, что Верес и Ингулец заняли 13 и 14 места в УПЛ, тогда как ЛНЗ Черкассы и Металлург З — 3 и 4 позиции в Первой лиге соответственно.
Ответные матчи состоятся 14 июня.
Результаты матчей:
Металлург З — Верес 1:0
Гол: Сад, 28
Удаление: Вовченко, 5 (Верес)
Ингулец — ЛНЗ Черкассы 1:1
Голы: Клименко, 46 — Тищенко, 57
Ранее сообщалось, что Ингулец перед переходными матчами уволил главного тренера Сергея Ковальца.