Планируется масштабный сбор средств. Украинская Премьер-лига устроит «Тур памяти» в честь погибших на войне футбольных фанатов 15 марта, 16:47 УПЛ почтит честь погибших на войне украинских фанатов (Фото:УПЛ)

Украинская Премьер-лига совместно с фондом Трибуна Героев инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни являлись членами фанатского движения украинских клубов.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Первым «Туром памяти» будет 18-й тур УПЛ, в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших Героев и посещение матчей семьями погибших воинов.

Видео дня

Все матчи начнутся с минуты молчания в честь более 160 футбольных фанатов, погибших за Украину.

«Футбольная семья, каждый болельщик и футболист, каждый работник клубов, каждый футбольный журналист не забывают и чтят память своих лучших сыновей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего Государства.

Наша футбольная семья всегда рядом, чтобы утешить и облегчить боль утраты родным павших Героев.

Каждый болельщик во время матча, и каждый футбольный клуб сможет присоединиться к проведению «Тура памяти» в рамках сбора средств для семей павших фанатов.

Надеемся, что наша гуманитарная инициатива станет уважительной традицией не только в УПЛ, и впоследствии " Туры памяти" пройдут во многих чемпионатах Европы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров пожертвовал 100 тыс. гривен благотворительному фонду Трибуна Героев, поддерживающему семьи погибших на войне с Россией футбольных фанатов.

