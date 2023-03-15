Планируется масштабный сбор средств. Украинская Премьер-лига устроит «Тур памяти» в честь погибших на войне футбольных фанатов

15 марта, 16:47
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УПЛ почтит честь погибших на войне украинских фанатов (Фото:УПЛ)

УПЛ почтит честь погибших на войне украинских фанатов (Фото:УПЛ)

Украинская Премьер-лига совместно с фондом Трибуна Героев инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни являлись членами фанатского движения украинских клубов.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Первым «Туром памяти» будет 18-й тур УПЛ, в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших Героев и посещение матчей семьями погибших воинов.

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Все матчи начнутся с минуты молчания в честь более 160 футбольных фанатов, погибших за Украину.

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«Футбольная семья, каждый болельщик и футболист, каждый работник клубов, каждый футбольный журналист не забывают и чтят память своих лучших сыновей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего Государства.

Наша футбольная семья всегда рядом, чтобы утешить и облегчить боль утраты родным павших Героев.

Каждый болельщик во время матча, и каждый футбольный клуб сможет присоединиться к проведению «Тура памяти» в рамках сбора средств для семей павших фанатов.

Надеемся, что наша гуманитарная инициатива станет уважительной традицией не только в УПЛ, и впоследствии " Туры памяти" пройдут во многих чемпионатах Европы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров пожертвовал 100 тыс. гривен благотворительному фонду Трибуна Героев, поддерживающему семьи погибших на войне с Россией футбольных фанатов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Фанаты Война в Украине Война России против Украины

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