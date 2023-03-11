Заря оторвалась от Динамо и закрепилась на третьем месте украинской Премьер-лиги — видео

11 марта, 18:38
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Заря обыграла Львов (Фото:ФК Заря)

Заря обыграла Львов (Фото:ФК Заря)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) стартовал 17-й тур.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 — Динамо можно здесь

Заря принимала ФК Львов и одержала победу — 3:1, что позволило ей закрепиться на третьем месте и оторваться на четыре очка от ближайшего преследователя Динамо.

Видео дня

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Три очка луганской команде принесли результативные удары Русина, Имерекова и Булецы. Гости лишь ответили голом Бугая на 87-й минуте.

Четвертую победу кряду благодаря дублю Одарюка одержал Ингулец, который на своем поле обыграл Металлист 2:1, и поднялся на девятое место.

Результаты матчей 17 тура УПЛ:

Заря — Львов 3:1
Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87

https://www.youtube.com/watch?v=cStsG5WQZaA

Ингулец — Металлист 2:1
Голы: Одарюк, 28, 77 — Пати, 64

https://www.youtube.com/watch?v=3IKcCmFJoSs

Черноморец — Металлист 1925 1:1
Голы: Алефиренко, 9 — Вачиберадзе, 19

https://www.youtube.com/watch?v=EeV1tO6odOs

Минай — Александрия 1:1
Голы: Витенчук, 2 — Третьяков, 84

https://www.youtube.com/watch?v=g3BSkbiMpTs

Турнирная таблица УПЛ

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Львов вырвал победу над Минаем, но остался на последнем месте украинской Премьер-лиги.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Заря (Луганск) Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков) ФК Заря ФК Александрия ФК Львов ФК Минай ФК Ингулец

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