Заря оторвалась от Динамо и закрепилась на третьем месте украинской Премьер-лиги — видео
Заря обыграла Львов (Фото:ФК Заря)
В украинской Премьер-лиге (УПЛ) стартовал 17-й тур.
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Заря принимала ФК Львов и одержала победу — 3:1, что позволило ей закрепиться на третьем месте и оторваться на четыре очка от ближайшего преследователя Динамо.
Три очка луганской команде принесли результативные удары Русина, Имерекова и Булецы. Гости лишь ответили голом Бугая на 87-й минуте.
Четвертую победу кряду благодаря дублю Одарюка одержал Ингулец, который на своем поле обыграл Металлист 2:1, и поднялся на девятое место.
Результаты матчей 17 тура УПЛ:
Заря — Львов 3:1
Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87
Ингулец — Металлист 2:1
Голы: Одарюк, 28, 77 — Пати, 64
Черноморец — Металлист 1925 1:1
Голы: Алефиренко, 9 — Вачиберадзе, 19
Минай — Александрия 1:1
Голы: Витенчук, 2 — Третьяков, 84
Турнирная таблица УПЛ
В прошлом туре Львов вырвал победу над Минаем, но остался на последнем месте украинской Премьер-лиги.