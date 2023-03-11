Заря оторвалась от Динамо и закрепилась на третьем месте украинской Премьер-лиги — видео 11 марта, 18:38 Заря обыграла Львов (Фото:ФК Заря)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) стартовал 17-й тур.



Заря принимала ФК Львов и одержала победу — 3:1, что позволило ей закрепиться на третьем месте и оторваться на четыре очка от ближайшего преследователя Динамо.

Видео дня

Три очка луганской команде принесли результативные удары Русина, Имерекова и Булецы. Гости лишь ответили голом Бугая на 87-й минуте.

Четвертую победу кряду благодаря дублю Одарюка одержал Ингулец, который на своем поле обыграл Металлист 2:1, и поднялся на девятое место.

Результаты матчей 17 тура УПЛ:

Заря — Львов 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87

Ингулец — Металлист 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 — Пати, 64



Черноморец — Металлист 1925 1:1

Голы: Алефиренко, 9 — Вачиберадзе, 19

Минай — Александрия 1:1

Голы: Витенчук, 2 — Третьяков, 84

Турнирная таблица УПЛ

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Львов вырвал победу над Минаем, но остался на последнем месте украинской Премьер-лиги.

