Украинская Премьер-лига. Заря и Верес начали новый сезон с побед

23 августа, 17:07
Верес минимально победил Черноморец (Фото:ФК Верес)

Верес минимально победил Черноморец (Фото:ФК Верес)

Состоялись еще два матча 1-го тура нового сезона украинской Премьер-лиги.

Луганская Заря одержала уверенную победу над полтавской Ворсклой со счетом 3:1.

Заря забила два гола в первом тайме, а в начале второй половины встречи сделала счет разгромным. Затем Ворскле удалось отквитать один гол, но спасти игру полтавчане не смогли.

Видео дня

Читайте также:
Скандал набирает обороты. Официальный транслятор УПЛ покинул матч Заря — Ворскла в Ужгороде, игру показывают «Плюсы»

В параллельном матче ровенский Верес минимально обыграл одесский Черноморец — 1:0.

Результаты матчей:

Заря — Ворскла 3:1
Голы: Назарина, 7 (пен), Безбородько, 30, 52 — Олейник, 73 (пен)

Черноморец — Верес 0:1
Гол: Клец, 22
Нереализованный пенальти: Дахновский, 48 (Верес)

Ранее в 1-м туре УПЛ донецкий Шахтер не смог победить харьковский Металлист 1925.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) ФК Заря ФК Ворскла ФК Верес

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X