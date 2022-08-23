Украинская Премьер-лига. Заря и Верес начали новый сезон с побед 23 августа, 17:07 Верес минимально победил Черноморец (Фото:ФК Верес)

Состоялись еще два матча 1-го тура нового сезона украинской Премьер-лиги.

Луганская Заря одержала уверенную победу над полтавской Ворсклой со счетом 3:1.

Заря забила два гола в первом тайме, а в начале второй половины встречи сделала счет разгромным. Затем Ворскле удалось отквитать один гол, но спасти игру полтавчане не смогли.

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В параллельном матче ровенский Верес минимально обыграл одесский Черноморец — 1:0.

Результаты матчей:

Заря — Ворскла 3:1

Голы: Назарина, 7 (пен), Безбородько, 30, 52 — Олейник, 73 (пен)

Черноморец — Верес 0:1

Гол: Клец, 22

Нереализованный пенальти: Дахновский, 48 (Верес)

Ранее в 1-м туре УПЛ донецкий Шахтер не смог победить харьковский Металлист 1925.

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