Украинская Премьер-лига. Заря и Верес начали новый сезон с побед
Верес минимально победил Черноморец (Фото:ФК Верес)
Состоялись еще два матча 1-го тура нового сезона украинской Премьер-лиги.
Луганская Заря одержала уверенную победу над полтавской Ворсклой со счетом 3:1.
Заря забила два гола в первом тайме, а в начале второй половины встречи сделала счет разгромным. Затем Ворскле удалось отквитать один гол, но спасти игру полтавчане не смогли.
В параллельном матче ровенский Верес минимально обыграл одесский Черноморец — 1:0.
Результаты матчей:
Заря — Ворскла 3:1
Голы: Назарина, 7 (пен), Безбородько, 30, 52 — Олейник, 73 (пен)
Черноморец — Верес 0:1
Гол: Клец, 22
Нереализованный пенальти: Дахновский, 48 (Верес)
Ранее в 1-м туре УПЛ донецкий Шахтер не смог победить харьковский Металлист 1925.
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