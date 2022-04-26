Украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон 26 апреля, 18:32 Цей матеріал також доступний українською По итогам 18 туров лидирует Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

Состоялось общее собрание участников украинской Премьер-лиги (УПЛ), на котором было принято решение досрочно завершить сезон 2021/22.

Турнирная таблица чемпионата Украины зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, сообщает официальный сайт УПЛ.

Также отмечается, что награждение призеров проводиться не будет, а соответствующее решение будет передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.

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В сезоне 2021/22 сыграли 18 туров, по итогам которых лидирует Шахтер, вторым идет Динамо, а тройку лидеров замыкает Днепр-1.

Турнирная таблица УПЛ

Фото: УПЛ

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны.



Также путинские войска во время своего пребывания возле Киева обстреляли спортивный комплекс Святошин, где до войны тренировались футболисты донецкого Шахтера.



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