«Я готов возобновить карьеру». Усэйн Болт в шутку попросился в Аль-Хилаль вместо Мбаппе

26 июля, 10:23
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Усэйн Болт (Фото:REUTERS / Benoit Tessier)

Усэйн Болт (Фото:REUTERS / Benoit Tessier)

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт остроумно отреагировал на желание саудовского клуба подписать Килиана Мбаппе.

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В своем Twitter Усэйн написал, что готов возобновить свою футбольную карьеру ради такой огромной зарплаты.

«Я готов возобновить карьеру на один год за зарплату 776 млн долларов», — написал Болт.

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Напомним, что в 2018 году спортсмен сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский Сентрал Кост Маринерс.

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Ранее сообщалось, что игрок баскетбольной команды Милвоки Яннис Адетокумбо в шутку попросился в Аль-Хиляля, заявив, что он похож на Килиана Мбаппе.

Также Леброн Джеймс забавно отреагировал на безумное предложение Аль-Хиляля для Мбаппе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Усэйн Болт Килиан Мбаппе

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