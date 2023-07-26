«Я готов возобновить карьеру». Усэйн Болт в шутку попросился в Аль-Хилаль вместо Мбаппе
Усэйн Болт (Фото:REUTERS / Benoit Tessier)
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт остроумно отреагировал на желание саудовского клуба подписать Килиана Мбаппе.
В своем Twitter Усэйн написал, что готов возобновить свою футбольную карьеру ради такой огромной зарплаты.
«Я готов возобновить карьеру на один год за зарплату 776 млн долларов», — написал Болт.
Напомним, что в 2018 году спортсмен сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский Сентрал Кост Маринерс.
Ранее сообщалось, что игрок баскетбольной команды Милвоки Яннис Адетокумбо в шутку попросился в Аль-Хиляля, заявив, что он похож на Килиана Мбаппе.
Также Леброн Джеймс забавно отреагировал на безумное предложение Аль-Хиляля для Мбаппе.