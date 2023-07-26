«Я готов возобновить карьеру». Усэйн Болт в шутку попросился в Аль-Хилаль вместо Мбаппе 26 июля, 10:23 Усэйн Болт (Фото:REUTERS / Benoit Tessier)

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт остроумно отреагировал на желание саудовского клуба подписать Килиана Мбаппе.

В своем Twitter Усэйн написал, что готов возобновить свою футбольную карьеру ради такой огромной зарплаты.

«Я готов возобновить карьеру на один год за зарплату 776 млн долларов», — написал Болт.

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I’m ready to unretire for this one year salary $776M 🤔 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 25, 2023

Напомним, что в 2018 году спортсмен сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский Сентрал Кост Маринерс.

Ранее сообщалось, что игрок баскетбольной команды Милвоки Яннис Адетокумбо в шутку попросился в Аль-Хиляля, заявив, что он похож на Килиана Мбаппе.

Также Леброн Джеймс забавно отреагировал на безумное предложение Аль-Хиляля для Мбаппе.