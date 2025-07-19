Из Мадрида в Лондон: звезда сборной Украины прибыл на реванш Усика и Дюбуа — видео
Андрей Лунин вместе с женой в Лондоне (Фото: instagram.com/lunin_andrey)
В субботу, 19 июля, в Лондоне проходит вечер бокса, где в главном бою сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.
Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин вместе с женой Анастасией прибыли на Уэмбли, чтобы поддержать соотечественника.
В сети появилось видео, где Лунин вместе с женой стоят у ринга.
Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.
Отметим, что поединок также посетит бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля.