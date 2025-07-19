Из Мадрида в Лондон: звезда сборной Украины прибыл на реванш Усика и Дюбуа — видео

19 июля, 21:58
Андрей Лунин вместе с женой в Лондоне (Фото: instagram.com/lunin_andrey)

В субботу, 19 июля, в Лондоне проходит вечер бокса, где в главном бою сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин вместе с женой Анастасией прибыли на Уэмбли, чтобы поддержать соотечественника.

В сети появилось видео, где Лунин вместе с женой стоят у ринга.

Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.

Отметим, что поединок также посетит бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля.

